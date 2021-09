Słabe oświetlenie podczas rozmowy wideo? Google Meet się tym zajmie

Tryb low-light w przeglądarkowym Google Meet

Rozmowy wideo od 2020 roku zyskują na popularności – chyba wszyscy wiemy dlaczego. Nie wszyscy jednak mają identyczne warunki i możliwości, by przekazywany obraz był idealny. Czasami zdarzą się problemy z jakością a czasami nawet oświetleniem. Google ma na to jednak radę, co wynika z wprowadzonej właśnie funkcji do przeglądarkowej wersji Meet.W zeszłym roku Google zdecydowało się na opracowanie specjalnego trybu opartego o sztuczną inteligencję, która automatycznie poprawiała jasność widoku z kamery. Do tej pory jednak technologia była dostępna wyłącznie w mobilnej aplikacji Meet , co cieszyło wyłącznie niektórych użytkowników.Teraz jednak postanowiono wdrożyć tę funkcję również do przeglądarkowej odsłony Google Meet. Jak możemy wyczytać z oficjalnego bloga giganta:Cóż, koncernowi nieco zajęło wprowadzenie nowości, lecz lepiej późno niż wcale. Jeśli więc korzystacie z Google Meet i nie jesteście pewni co do panujących w Waszym otoczeniu warunków oświetleniowych, to możecie liczyć na drobną pomoc sztucznej inteligencji.Źródło i foto: Google