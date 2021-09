Gmail na Androida z ulepszonymi filtrami wyszukiwania

Wyszukiwanie treści w Gmail będzie prostsze

Źródło: Google

Gmail posiada najwięcej funkcji w swojej przeglądarkowej odsłonie. Mobilna wersja tego klienta pocztowa zawiera ich nieco mniej, lecz regularnie rozszerzana jest o nowe, które docelowo mają zwiększyć komfort użytkowania aplikacji. Tak się składa, że wzbogaciła się ona właśnie o dosyć przydatną aktualizację.Spodoba się ona szczególnie osobom otrzymującym wiadomości od pokaźnego grona osób. Mowa tu bowiem o ulepszonych filtrach wyszukiwania w Gmail na Androida . Do tej pory system ten był dosyć ubogi i pozwalał wyłącznie na wyszukanie konkretnej frazy bez żadnej możliwości zawężenia obszaru poszukiwań. Teraz się to nieco zmieni.Jak możemy wyczytać na oficjalnym blogu Google:Jeśli więc zależy Wam na odszukaniu wiadomości otrzymanych w konkretnym przedziale czasowym i do tego od określonej osoby, to teraz. Warto jednak mieć na uwadze, iż nowość wdrożona została dopiero po stronie serwera.Google twierdzi, że wszyscy użytkownicy otrzymają dostęp do niej. Warto więc uzbroić się w cierpliwość i regularnie sprawdzać dostępność aktualizacji. Trzeba też przygotować się na drobne zmiany w interfejsie użytkownika – Gmail został bowiem niedawno przystosowany do wzornictwa Material You.Źródło i foto: Google