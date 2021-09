Wrześniowa aktualizacja PlayStation 5 zwiększa wydajność niektórych gier

PlayStation 5 działa lepiej po najnowszej aktualizacji

Niecały tydzień temu mieliśmy do czynienia z wdrożeniem aktualizacji 2.0 dla oprogramowania konsoli PlayStation 5. Przyniosła ona ze sobą chociażby wsparcie dla dysków SSD M.2 czy dźwięku 3D dla głośników wbudowanych w telewizory. Jak się okazuje, to nie wszystko!Redakcja Digital Foundry postanowiła przetestować nową wersję oprogramowania konsoli i porównać ją z tą poprzednią. Wygląda na to, że. Oczywiście nie mówimy tu o kolosalnych różnicach wpływających na komfort użytkowania, ale raczej subtelnych zmianach.Przykładowo. Warto jednak mieć ten element na uwadze i być świadomym, że nawet drobna aktualizacja oprogramowania może wpłynąć na wydajność sprzętu – warto więc regularnie sprawdzać ich dostępność. Testy dowiodły jednak także czegoś innego.Nie tak dawno informowaliśmy Was, że wprowadzony niedawno na rynek model CFI-1102A konsoli nie jest gorszy od tego premierowego. Digital Foundry badało nowy update właśnie na tych dwóch odsłonach PlayStation 5 i po raz kolejny potwierdzono brak różnic znaczących różnic w kwestii sposobu działania gier i systemu.Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat najnowszej aktualizacji PlayStation 5, to serdecznie zapraszamy do naszego artykułu na ten temat, gdzie znajdziecie szczegóły najważniejszych funkcji.Źródło: Digital Foundry, IGN / Foto. Sony