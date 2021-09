Telegram z obszerną aktualizacją. Wśród nowości interaktywne emoji i motywy czatu

Telegram z wrześniową aktualizacją

Telegram to obecnie jeden z najpopularniejszych komunikatorów dostępnych na rynku. Regularnie otrzymuje on przydatne nowości, które docelowo mają poprawić wrażenia płynące z użytkowania usługi, a także utrzymać rosnącą bazę konsumentów. Tak się składa, że aplikacja otrzymała właśnie nową, obszerną aktualizację.Telegram aktualizowany jest średnio co miesiąc i nie mówimy tu o pomniejszych poprawkach błędów, ale naprawdę solidnych update’ach. Najnowszy z nich wprowadza między innymi. Na razie dodano 8 unikalnych motywów, z których każdy charakteryzuje się odmiennymi gradientowymi dymkami wiadomości, animowanymi tłami oraz wzorami.Co ważne,. Telegram pozwala więc na personalizację naprawdę sporej liczby elementów. Wszystko zrealizowane zostało w dosyć minimalistycznej formule, przez co zmiana wyglądu czatu nie jest aż tak dużym szokiem dla użytkownika, jak ma to czasami miejsce w przypadku np. Messengera.Kolejną nowością są. Zasada ich działania jest banalnie prosta. Po wysłaniu konkretnej grafiki (na razie obsługiwanych jest tylko 6 z nich) wystarczy na nią kliknąć, by aktywować pełnoekranowy efekt. Funkcja obejmuje także wibracje.Niedługo dodane mają zostać kolejne animowane ikony, lecz jai raczej mnie irytują niż sprawiają satysfakcję. Nie zmienia to oczywiście faktu, że dla części osób interaktywne emotikony okażą się świetną „zabawą”. Warto dodać, iż nowość ta zadziała na razie wyłącznie w prywatnych konwersacjach.Ciekawą opcją wydaje się jednak. Użytkownik może teraz przytrzymać wysłaną przez siebie wiadomość oraz sprawdzić, kto zdążył już ją wyświetlić. Do tej pory funkcja była dosyć niekompletna, bo wskazywała na odczytanie wybranego wątku nawet wtedy, kiedy zrobiła to dopiero jedna osoba.Telegram zaznacza jednak, że potwierdzenia odczytu w małych grupach sąOstatnią nowością jest. Oczywiście jest tu pewien haczyk, gdyż z tej funkcji skorzystają wyłącznie administratorzy danych konwersacji. Potem mogą oni udostępnić zarejestrowany materiał dla tych osób, które nie mogły akurat uczestniczyć w konkretnym wydarzeniu.Opcję wyposażono ponadto w kilka opcji personalizacji.Ponadto wybrać można orientację klipu – pionową albo poziomą. Niewątpliwie ta funkcja może okazać się naprawdę przydatna.Aktualizacja powinna już być dostępna dla wszystkich użytkowników Telegrama – zarówno tych korzystających z wersji komunikatora na Androida , jak i iOS.Źródło i foto: T elegram