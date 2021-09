Nvidia aktualizuje sterowniki graficzne. Jest oficjalne wsparcie dla Windows 11

Gracze mogą spać spokojnie.

Co wprowadza aktualizacja?

Gdzie pobrać nowe sterowniki NVIDIA?

Firma Nvidia udostępniła najnowszą wersję sterowników GeForce Game Ready dla swoich układów graficznych. Wydanie oznaczone zostało jako 472.12 WHQL i jest pierwszym oficjalnie wspierającym system operacyjny Windows 11.Poza wspomnianą obsługą najnowszego środowiska operacyjnego Microsoftu sterownik graficzny GeForce Game Ready 472.12 WHQL oferuje wsparcie dla technologii CUDA 11.4 i wielu najnowszych gier. Nvidia wprowadziła szereg nowych funkcji i usprawnień w zakresie wydajności oraz zaktualizowała rozdzielczość skalowania w mechanizmie NVIDIA Image Sharpening odpowiedzialnym za wyostrzanie obrazu.Fanów tytułu Alan Wake Remastered ucieszy z pewnością wsparcie technologii NVIDIA DLSS, dzięki której współczynnik FPS wzrasta dwukrotnie podczas rozgrywki w rozdzielczości 4K. Sterownik przystosowany został pod takie nadchodzące hity jak Diablo II: Resurrected, Far Cry 6, Hot Wheels Unleashed, Industria, New World czy World War Z: Aftermath.Sterownik w wersji 472.12 WHQL niweluje także klatkowanie w Legion Watch Dogs przy aktywowanej funkcji Resizable BAR, zawieszanie się Battlefield V przy włączonym HDR czy blokowanie zegara GPU podczas pracy z rendererem Redshift3D. Niestety najnowsze wydanie nie rozwiązuje problemów z odtwarzaniem klipów na YouTube po uprzednim przewijaniu, artefaktów w Tom Clancy's The Division 2 czy crashy Sonic & All-Stars Racing Transformed spowodowanych rozgrywką na trasach, w których gracze przemieszczają się po wodzie.Więcej szczegółowych informacji nt. nowego wydania znaleźć można w oficjalnym wpisie na blogu NVidii Najnowsza odsłona GeForce Game Ready 472.12 WHQL dostępna jest do pobrania z poziomu narzędzia GeForce Experience lub bezpośrednio z katalogu oprogramowania w naszym serwisie.Źródło: Neowin / fot. tyt. NVIDIA