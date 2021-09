OnePlus integruje się z OPPO. To koniec OxygenOS

Ważna zmiana dla użytkowników sprzętu OnePlus.

"Zacznę od przedstawienia informacji na temat integracji kodu OxygenOS 12 i ColorOS 12. Pracując nad systemem Android 12, oba zespoły zaczęły dzielić się doświadczeniem i dążyć do stworzenia oprogramowania, które będzie: szybkie i płynne, proste i stabilne. Dzięki integracji z kodem, jakość kompilacji OxygenOS 12 uległa poprawie, a aktualizacje oprogramowania pojawiają się coraz szybciej.

Mówiąc szerzej, z biegiem czasu zauważyliśmy, że oba systemy operacyjne stopniowo zbliżały się do siebie pod względem podstawowego doświadczenia użytkownika.

Stworzenie możliwie najlepszego doświadczenia dla naszych użytkowników zawsze było naszym głównym celem we wszystkim, co robimy, a dzięki większym zasobom jako większej i bardziej zintegrowanej organizacji, czujemy, że możemy zaoferować naszym użytkownikom jeszcze więcej, dostosowując nasze podejście do oprogramowania.

Dlatego po dokładnym rozważeniu zdecydowaliśmy się zintegrować zespoły OxygenOS i ColorOS, aby wspólnie zaplanować i pracować nad przyszłymi doświadczeniami związanymi z oprogramowaniem.

Gary Chen, szef OxygenOS, którego wielu z was zna od wielu lat, nadzoruje teraz także globalny zunifikowany system operacyjny. Łącząc nasze zasoby związane z tworzeniem oprogramowania, aby skupić się na jednym zunifikowanym i zaktualizowanym systemie operacyjnym zarówno dla urządzeń OnePlus, jak i OPPO na całym świecie, połączymy mocne strony obu, w jeden, jeszcze potężniejszy system operacyjny, który zagwarantuje: szybkie i płynne, bezproblemowe doświadczenia OxygenOS oraz stabilność i bogate funkcje ColorOS.

Dla niektórych z Was ta wiadomość może budzić wątpliwości. Uwierzcie mi, codziennie czytam wiele Waszych komentarzy w Internecie. Chciałbym powiedzieć z przekonaniem, że po rocznym nadzorowaniu rozwoju produktów obu systemów wierzę, że ujednolicony system operacyjny zachowa DNA OxygenOS, które wielu z was tak bardzo kocha, zapewniając jednocześnie lepsze wrażenia ogólne.

I oczywiście OnePlus ma unikalną grupę użytkowników, dlatego dostosujemy ujednolicony system operacyjny specjalnie dla urządzeń OnePlus, aby upewnić się, że spełnia Wasze oczekiwania, na przykład utrzymując go tak czystym i lekkim jak wcześniej, oraz kontynuując odblokowywanie bootloaderów.

Jeśli chodzi o harmonogram, w przypadku urządzeń OnePlus wdrażanych globalnie, w pierwszej kolejności wprowadzimy zintegrowany system operacyjny wraz z premierą naszej następnej flagowej serii, w 2022 roku.

Integracja zostanie w pełni zakończona wraz z kolejną dużą aktualizacją Androida w 2022 roku, a określone urządzenia otrzymają nowy system operacyjny w późniejszym terminie."

OnePlus wszedł w fazę OnePlus 2.0. Co to oznacza? Firma ogłosiła właśnie jeszcze głębszą integrację z OPPO. Zdecydowano, że kod oprogramowania OxygenOS 12 i ColorOS 12 zostanie zintegrowany.O przyszłości systemu OxygenOS wspomina Pete Lau w dzisiejszym liście do użytkowników i fanów na forum marki OnePlus: