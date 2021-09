Co oferują smartfony z usługami Huawei? Będziesz zaskoczony!

Wszystko zaczyna się od ID Huawei

Jeżeli nie śledzisz na bieżąco informacji związanych z Huawei Mobile Services , autorskim ekosystemie stworzonym z myślą o smartfonach i tabletach Huawei, powinieneś przeczytać ten tekst. HMS przeszedł olbrzymią metamorfozę i jest dziś rozwiązaniem znacznie dojrzalszym niż rok lub dwa lata temu. Firmie Huawei w ciągu dwóch lat udało się zaproponować użytkownikom urządzeń mobilnych ciekawy, przemyślany i przede wszystkim bezpieczny zestaw usług i aplikacji. Co najważniejsze: producent nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i bardzo intensywnie rozwija swoje pomysły, aby konkurować z amerykańskimi gigantami. Tak się składa, że z HMS obcuję na co dzień i mogę przekazać Wam moje wrażenia.ID Huawei jest indywidualnym identyfikatorem użytkownika konta Huawei. W drugiej połowie tego roku swoje Huawei ID ma już 2,4 miliona Polaków. Na świecie korzysta z niego ponad 390 milionów osób. Identyfikator zapewnia dostęp do wszystkich danych oraz usług powiązanych z urządzeniami producenta - między innymi smartfona, laptopa, tabletu czy smartwatcha. Można go nazwać kluczem do mobilnego świata. Utworzenie Huawei ID jest bajecznie proste i wystarczy do tego adres e-mail lub skojarzenie konta z kontem Google lub Facebookiem. Po zalogowaniu nie trzeba logować się do innych aplikacji na smartfonie - Petal Maps, Huawei Zdrowie, Huawei Filmy, Link Now i innych. Nie zabrakło opcjonalnej weryfikacji dwuskładnikowej, pomagającej uczynić konto użytkownika jeszcze lepiej zabezpieczonym.Na swoje ID Huawei można się zalogować na kilku urządzeniach na raz, synchronizując przechowywane na nich dane na jednym koncie w Chmurze Huawei, gdzie oprócz plików, mogą być przechowywane kopie zapasowe, zdjęcia z galerii, kontakty, kalendarz, notatki, sieci Wi-Fi, wybrane numery, wiadomości, dyktafon czy przeglądarka. Dodatkową zaletą Chmury Huawei jest to, że można do niej uzyskać dostęp w dowolnym momencie nawet z poziomu przeglądarki internetowej, skanując smartfonem kod QR wyświetlony na ekranie monitora. Takie to proste i... bezpieczne, jeśli nie chcemy, aby ktokolwiek podejrzał, jak wpisujemy hasło.Chmura Huawei to również wygodny w obsłudze dysk Huawei Drive, którego pojemność można dostosować do indywidualnych potrzeb. Huawei zadbało o to, aby osoby przechodzące na sprzęt z ekosystemem HMS z innych urządzeń czuły się jak w domu. Funkcje są intuicyjne, a z ich obsługą poradzi sobie nawet początkujący.Za sprawą przyjaznej deweloperom polityki oraz konsekwencji w działaniu Huawei, gier i aplikacji w AppGallery przybywa w coraz szybszym tempie. Liczba aplikacji stworzonych przez polskich deweloperów i dostępnych w AppGallery wynosi obecnie ponad 1 700. Łącznie polscy użytkownicy mogą korzystać z aż 34 000 aplikacji i gier dostępnych w sklepie Huawei. Dość powiedzieć, że z HMS ściśle zintegrowano już aż 6 aplikacji bankowych. Są to PKO BP, Bank Millennium, mBank, Credit Agricole, Noble Bank i Getin Bank. Pełna integracja z systemem HMS oznacza najwyższy poziom bezpieczeństwa i dostępność na wszystkich smartfonach Huawei korzystających z HMS. Huawei intensywnie pracuje nad tym, aby do grona aplikacji bankowych wkrótce dołączyły kolejne. W najbliższym czasie Polacy mogą liczyć na debiut siódmej aplikacji bankowej - niezmiernie popularnego w naszym kraju.Ulubione i najpopularniejsze w Polsce aplikacje są już obecne w sklepie Huawei - InPost Mobile, TikTok, Allegro, Librus, Player, Tinder, Bolt, Yanosik... jest tego cała masa. Jeśli jakiejś apki nie ma jeszcze w sklepie, zintegrowana z aplikacją sklepu wyszukiwarka Petal ułatwia jej błyskawiczne znalezienie w jednym z popularnych, sprawdzonych przez miliony internautów serwisów z plikami APK. Doskonałym przykładem jest chociażby Facebook. Proces pobrania i instalacji wyszukiwanych w ten sposób programów jest niezmiernie łatwy. Wyszukiwarka Petal kieruje wprost do strony pobierania.Wyszukiwanie aplikacji w AppGallery podoba mi się akurat dużo bardziej niż w innych sklepach. Trafia do mnie na przykład grupowanie gier i programów w kolekcje, rankingi aplikacji i inne ciekawe zestawienia. Nie zabrakło całej masy kategorii - finanse, foto i wideo, biznes, dla dzieci, edukacja, rozrywka, podróże - długo by wymieniać, jest tego cała masa. Wszystko zaserwowane w czytelny, schludny i przyjemny dla oka sposób.Na użytkowników AppGallery czekają liczne promocje i prezenty, które wielokrotnie omawialiśmy na łamach naszego serwisu. Warto być czujnym. A to Huawei rozdaje kod na cyfrowe waluty w grach mobilnych, a to konta premium w znanych apkach pokroju Tindera, a to kilkumiesięczne darmowe subskrypcje do zwyczajowo płatnych usług. Wystarczy wejść w odpowiednią zakładkę i... odebrać należny sobie bonus. Tak po prostu. Aby przejrzeć dostępne nagrody, jakie można odebrać w danym momencie, wystarczy przejść do zakładki "Prezenty" w sekcji "Ja" w obrębie aplikacji AppGallery. Takie to proste.Wielu z Was słyszało już zapewne o autorskich aplikacjach Huawei, pokroju użytecznych Motywów Huawei czy całkiem niezłej Przeglądarki Huawei, ale kilka interesujących narzędzi mogło umknąć Waszej uwadze. Jakiś czas temu firma zaproponowała na przykład godny uwagi komunikator do wideorozmów 1 na 1 o nazwie Meetime, a w trakcie pandemii wdrożyła też apkę Link Now, umożliwiającą komunikację w większym gronie osób, współpracę w czasie rzeczywistym, czy nawet zdalne nauczanie. Na każdym kroku Huawei proponuje konsumentom swoje rozwiązania, pozostawiając przy tym oczywiście możliwość wyboru: jeśli nie apka z ekosystemu Huawei, to może coś z AppGallery?Co się tyczy aplikacji Huawei wchodzących w skład HMS, wsiadając za kierownicę swojego auta nie mogę się nacieszyć Petal Maps, czyli świetną alternatywą dla map Google. Do gustu przypadło mi nie tylko planowanie trasy w oparciu o rzeczywisty ruch na drodze, czy bieżące informacje na temat warunków drogowych, ale też łatwe wyszukiwanie POI, czy nawet dodawanie przystanków. Urzekający jest czytelny interfejs z opcją uruchomienia w trybie HUD (fenomenalny zwłaszcza po zmroku), który nie bez powodu przywodzi na myśl ten z klasycznych nawigacji samochodowych. Huawei swoją nawigację tworzy i rozwija przy współpracy z firmą TomTom, słynącą z rewelacyjnej jakości produktów tego typu. To chyba odpowiednia rekomendacja.Huawei często podkreśla, że czyni swoje usługi bezpiecznymi. Znajduje to odzwierciedlenie między innymi w postaci świetnego pakietu opcji pomagającego chronić zagubione smartfony. Utraciłeś smartfon ze swoim Huawei ID? Możesz zdalnie aktywować na nim tak zwany tryb utracenia. Dzięki niemu będziesz w stanie zdalnie, na przykład poprzez przeglądarkę internetową, zabezpieczyć swoje urządzenie dodatkowym hasłem i wyświetlić na jego ekranie komunikat dla ewentualnego znalazcy - ot, choćby numer kontaktowy telefonu. Sprzęt przechodzi wtedy automatycznie w tryb oszczędny, starając się jak najdłużej działać na baterii. To nie wszystko. Jeżeli złodziej postanowi przywrócić skradziony smartfon do ustawień fabrycznych, ten będzie dla niego bezużyteczny. Od razu po włączeniu telefon zostanie zablokowany i aby z niego skorzystać koniecznym będzie zalogowanie się na Huawei ID prawowitego właściciela.Obserwując pieczołowitość i pomysłowość, z jaką Huawei rozwija swoje mobilne usługi, trudno mi powątpiewać w to, że tempo ich rozwoju z dnia na dzień będzie nadal rosło. Ekosystem popularnego producenta stanowi dziś w zasadzie kompletny pakiet, pozwalający na wygodne i bezpieczne korzystanie ze smartfonów, tabletów i laptopów. Wszystko, co niezbędne do komfortowego użytkowania telefonu Huawei już na nim jest. Zmiana przyzwyczajeń jest rzeczą trudną, ale osoby które się na nią zdecydują, nie powinny być zawiedzione.Partnerem artykułu jest firma Huawei