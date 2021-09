Windows 11 - jedna z brakujących funkcji paska zadań może powrócić

Dobre wieści.

Funkcja z Windows 10 niedostępna w Windows 11

Choć Windows 11 wprowadza wiele nowych funkcji względem Windows 11, w pewnych kwestiach został okrojony i to dość mocno. Dotyczy to chociażby paska zadań – nie można przenieść go na górę ekranu oraz jego lewą lub prawą stronę, ani zmienić jego rozmiaru. Na dodatek, użytkownicy swego czasu odkryli, iż nie pozwala on nawet na przypinanie aplikacji do paska zadań poprzez przeciąganie na pasek ich skrótów. Wygląda jednak na to, że przynajmniej ta funkcja może powrócić.W Windows 10, jeżeli przeciągniesz na pasek zadań znajdujący się na pulpicie skrót do dowolnej aplikacji, aplikacja ta zostanie przypięta do paska zadań. Jeśli zaś przeciągniesz i upuścisz na pasku plik lub folder, zostanie on przypięty do listy szybkiego dostępu tej aplikacji przypiętej do paska zadań, która go obsługuje. Na przykład, jeśli do Twojego paska zadań jest przypięty Microsoft Word, po przeciągnięciu nad pasek zadań pliku o rozszerzeniu .docx, zobaczysz informację, że po upuszczeniu zostanie on przypięty do listy szybkiego dostępu tego edytora tekstu. Po upuszczeniu faktycznie tak się stanie.