Bing zastąpi Google w przeglądarce Firefox? Testy już trwają

Powrót do pomysłu sprzed dekady.

Domyślna wyszukiwarka w Firefox - czy użytkowników czeka przymusowa zmiana?

Zmiana domyślnej wyszukiwarki w Firefox

Firefox i domyślna wyszukiwarka Bing... Czy użytkownikom przeglądarki internetowej firmy Mozilla podoba się taka perspektywa? Pierwsze plotki o mariażu obu tych rozwiązań pojawiły się jeszcze w 2011 roku (!), kiedy to Microsoft dwoił się i troił, aby zwiększyć rynkowe udziały swojego rozwiązania. Wtedy ostatecznie nic z tego nie wyszło, ale teraz, dekadę później, poczyniono już wszystkie niezbędne kroki do tego, by tak właśnie się stało.Mozilla szuka coraz to nowych sposobów na spopularyzowanie przeglądarki internetowej Firefox , której udziały w rynku są delikatnie mówiąc niewielkie. Nie jestem pewny, czy współpraca z firmą Microsoft pomoże, ale... może jest to jakaś metoda? Mozilla testuje reakcje użytkowników na zmianę domyślnej wyszukiwarki w Firefox z Google na Microsoft Bing. Chodzi oczywiście o domyślną wyszukiwarkę działającą po wpisaniu zapytania w pasku adresu.Google stanowi obecnie domyślną wyszukiwarkę dla Chrome Brave i Firefox, a Bing jest domyślną wyszukiwarką wyłącznie w Microsoft Edge . Google i Mozilla podobno podpisały nawet umowę, na mocy której Google płaci od 400 do 450 milionów dolarów rocznie do 2023 roku, aby Firefox używał wyszukiwarki Google jako domyślnej wyszukiwarki. W świetle najnowszych doniesień umowa może zostać zerwana. Gdyby Microsoft zaoferował odpowiednie pieniądze...Umowa z Google jest największym generatorem przychodów dla Mozilli. W tym kontekście zaskakującym jest to, że Mozilla eksperymentuje z Bing, ustawiając ją jako domyślną wyszukiwarkę dla niewielkiej podgrupy użytkowników. Mówi się o 1% wszystkich użytkowników Firefoksa dla komputerów osobistych, w okresie prawdopodobnie do końca stycznia 2022 roku. Tak jak wspomniałem: w grę mogą wchodzić duże pieniądze.Aby sprawdzić, czy jesteś członkiem tego lub innych projektów w Firefox, możesz wpisać about:studies w pasku adresu przeglądarki i nacisnąć klawisz Enter. Program wyświetli ekran ze wszystkimi projektami, w których jest zarejestrowana Twoja przeglądarka.Nie chcesz korzystać z Bing, a zostałeś wybrany do testów? Nie rozpaczaj. Zmiana domyślnej wyszukiwarki w przeglądarce Firefox jest bardzo prosta. W panelu Wyszukiwanie na stronie Ustawienia programu Firefox można dostosować opcje wyszukiwania. Można tam dodać lub usunąć wyszukiwarki, zmienić domyślną wyszukiwarkę, przypisać lub zmienić słowo kluczowe, wyłączyć lub włączyć wyświetlanie paska wyszukiwania i zdecydować czy wyświetlać podpowiedzi wyszukiwania czy nie.Źródło: Mozilla