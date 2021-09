Dokumenty, Arkusze i Prezentacje Google z odświeżonym interfejsem

Podoba się?

Google odświeża wygląd kolejnych aplikacji

Źródło: Android Police

Google od pewnego czasu przeprowadza proces odświeżania interfejsu większości swoich usług mobilnych. Nie tak dawno informowaliśmy Was chociażby o przystosowaniu aplikacji Keep do wzornictwa Material You. Teraz przyszła kolej na Dokumenty, Arkusze oraz Prezentacje.Nowy wygląd aplikacji giganta może niektórym przypaść do gustu a jeszcze innych totalnie odrzucić. Google zrezygnowało z jaskrawych kolorów na rzecz bardziej pastelowych odcieni. Unifikacji doczekały się również pojedyncze elementy interfejsu pokroju paska wyszukiwania czy ikony tworzenia. Te docelowo wyglądać będą identycznie we wszystkich usługach. Czy to dobrze?To już pozostawiamy do oceny każdemu z osobna. Poniżej możecie zobaczyć zrzuty ekranu z najnowszej wersji Dokumentów oraz Arkuszy Google, które… wyglądają praktycznie tak samo. Jedynymi różnicami są kolorowe oznaczenia plików. Poza tym. Osobiście u siebie jeszcze nie zauważyłem zmiany.Za pomocą implementacji jednego wzornictwa poruszanie się po którejkolwiek aplikacji nieść będzie identyczne wrażenia. Odświeżenia doczekał się już chociażby Gmail oraz wspomniane Keep. Nowe wersje tworzone są z myślą o Androidzie 12 (szczególnie chodzi tu o funkcję Dynamic Color), lecz zmiany ujrzą również posiadacze starszych wersji systemu.Teraz pozostaje tylko oczekiwanie na kolejne decyzje giganta w sprawie wdrażania Material You do kolejnych apek.Źródło: Android Police / Foto. Google