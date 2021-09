Avira Antivirus Pro za bezcen. Spiesz się, promocyjny roczny abonament za kilka złotych

Można zaoszczędzić aż 113 złotych / Foto: Avira

Nie zwlekaj, promocja 97 proc. na Avira Antyvirus Pro tylko do północy

Zawiera się w nim główny komponent antywirusowy (ochrona przed klasycznymi wirusami, ransomware, spyware, a także podejrzanymi stronami internetowymi), ochrona anti-scam (przeciwko atakom z sieci społecznościowych i maili), removal & repair (naprawia pliki i aplikacje naruszone przez malware), ochrona poczty, zabezpieczenie podczas zakupów w sieci, pobierania plików, firewall i blokada przed reklamami i skryptami śledzącymi na stronach internetowych.Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem rocznego pakietu Avira Antivirus Pro, to nie zwlekajcie. Promocja kończy się już dziś. Będzie obowiązywać do godziny 23:59 w sobotę 18 września 2021 roku. Aby z niej skorzystać, należy, gdzie zamówicie program w bardzo atrakcyjnej cenie przy opuście sięgającym aż 97 proc. Jeżeli zbyt późno przeczytaliście wiadomość, to zamiast płacić pełną kwotę, możecie teżz naszej bazy.Źródło i foto: Avira