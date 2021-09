Red Ball Egg - platformówek nigdy dość (recenzja gry)

Trochę dziwna, ale dobrze wykonana gra.





Red Ball Egg – przyjemna gra platformowa

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 3,29 zł-30,99 zł za element/ Android: 4.4 i nowsze

Gry platformowe to niezwykle uniwersalny gatunek. Znajdziemy wśród nich zarówno proste tytuły dla najmłodszych, jak i niezwykle wymagające pozycje dla zapalonych graczy.Red Ball Egg to nowy przedstawiciel gatunku, który plasuje się gdzieś pośrodku - oferuje przyjemną, ale nie banalną rozgrywkę. Sterujemy tytułowym jajem i staramy się dotrzeć do mety na kolejnych poziomach.Samo sterowanie sprowadza się do strzałek kierunkowych i przycisku odpowiedzialnego za skok. Klasyka gatunku. Tak samo jak zbieranie monet i innych przydatnych przedmiotów, omijanie przeszkód czy rozwiązywanie krótkich łamigłówek, by ruszyć dalej. W miarę postępów możemy odblokować dodatkowe postacie - każda różni się parametrami (szybkość, wysokość skoku itp.).Oprawa graficzna i cały klimat gry na początku sprawiają dziwne wrażenie, ale wykonanie jest bez zarzutów i szybko można przyzwyczaić się do takiej koncepcji artystycznej. Nieco trudniej przyzwyczaić się jednak do reklam. Gra serwuje nam baner u dołu ekranu oraz reklamy pełnoekranowe. Na razie nie ma możliwości ich płatnego wyłączenia.Red Ball Egg to dobrze zapowiadająca się produkcja. Warto ją wypróbować i trochę poczekać (aż twórcy dodadzą brakujące poziomy i możliwość wyłączenia reklam za rozsądną cenę).