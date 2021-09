Jak sparować słuchawki Bluetooth z Nintendo Switch? To proste

Nintendo Switch - jak sparować słuchawki Bluetooth?

Kilka dni temu zamarzło piekło – Nintendo zdecydowało się bowiem na implementację aktualizacji pozwalającej na podłączenie bezprzewodowych słuchawek Bluetooth do Switcha. Aktualizacja oznaczona numerem 13.0.0 wzbudziła niemałe zainteresowanie posiadaczy tejże konsoli i nieco ukróciła rosnący w siłę rynek specjalnych adapterów.Sam proces parowania słuchawek z urządzeniem jest niezbyt skomplikowany i – na szczęście – dosyć intuicyjny. Zawsze jednak mogą zdarzyć się przeróżne problemy, które mogą nieco zirytować. Dlatego też przygotowaliśmy dla Was krótką instrukcję wyjaśniającą. Zapraszamy!Przede wszystkim na samym początku. W tym celu przechodzimy do sekcji „System” w ustawieniach, a następnie wybieramy „System Update”. Powinna tam widnieć informacja o zainstalowanej wersji 13.0.0.Jeśli ten krok mamy za sobą, to możemy przejść do gwoździa programu. W ustawieniach konsoli pojawić powinna się. Tam znajdziemy opcję „Add Device”, którą należy kliknąć.Ponadto Nintendo wypunktowało od razu kilka ważnych informacji dotyczących korzystania ze słuchawek Bluetooth. Warto pamiętać, iż po podłączeniu słuchawek korzystać można dodatkowo wyłącznie z dwóch bezprzewodowych kontrolerów (lub jednej pary Joy-Conów) oraz zablokowana jest opcja używania mikrofonu i zabawy w lokalnym multiplayer. Dodatkowo spodziewać się można drobnego opóźnienia dźwięku.Następnie powinien rozpocząć się proces wyszukiwania słuchawek. U mnie zajął on zaledwie sekundę., by uniknąć ewentualnych przeszkód.Gdy wyszukiwanie zakończy się sukcesem, to wystarczy kliknąć w wybrane słuchawki z listy. W moim przypadku są to Tronsmart Onyx Ace , których test zresztą znajdziecie na naszej stronie!Potem ujrzymy informację o łączeniu się ze słuchawkami oraz. W tym momencie Nintendo po raz kolejny przypomina o maksymalnie dwóch bezprzewodowych kontrolerach i niemożności korzystania z dźwięku przez Bluetooth podczas lokalnej zabawy multiplayer.Zostaniemy cofnięci do ustawień, gdzie pojawi się(w celu rozłączenia się ze słuchawkami należy po prostu kliknąć w sparowane urządzenie i wybrać opcję "Remove"). Ponadto podczas zmieniania głośności wyświetlać się będzie informacja o tym, że akurat korzystamy ze słuchawek Bluetooth. Przydatny wskaźnik.Co się zaś tyczy głośności, to Nintendo Switch domyślnie bardzo ją zmniejsza przy podłączeniu urządzenia audio. Jeśli jest to dla Was irytujące, to można tę opcję bez problemu wyłączyć z poziomu ustawień. Wystarczy przejść do sekcji „System” a następnieMam nadzieję, że ta instrukcja nieco wyjaśniła proces parowania słuchawek Bluetooth z Nintendo Switch. Warto pamiętać, iż niestety, więc za każdym razem należy proces powtarzać ręcznie. Niektórzy narzekają również na opóźnienia dźwięku – miejmy nadzieję, że japoński gigant nieco popracuje nad tym aspektem.