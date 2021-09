Wieczysty Office powróci w tym roku. Office 2021 z datą premiery

Dobre wieści dla wielu użytkowników.

Office 2021 – premiera zapowiedziana

Office 2021 vs Office 2019 i Microsoft 365

Po raz ostatni Microsoft udostępnił na rynku pakiet biurowy, do obsługi którego wystarczył jednorazowy zakup, w 2018 roku, kiedy to wydał Office 2019. Pakiety tego typu mają względem subskrypcji usługi Microsoft 365 swoje ograniczenia, na przykład w postaci braku otrzymywania nowych funkcji, ale dla wielu użytkowników są w zupełności wystarczające. Jeśli do takich użytkowników należysz, mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Niebawem premiery doczeka się Office 2021 – kolejny „wieczysty” pakiet biurowy Microsoftu.Microsoft właśnie ogłosił, że Office 2021 zadebiutuje na rynku 5 października bieżącego roku, czyli w dokładnie tym samym dniu, w którym odbędzie się premiera Windows 11. Póki co firma nie ujawniła zbyt wielu szczegółów na jego temat, jednakże pewne jest, że w ciągu kilku najbliższych tygodni się to zmieni. W końcu, dzisiaj jest 17 września.Office 2021 będzie pakietem dla tych, którzy nie są zainteresowani subskrypcją usługi Microsoft 365. Tak jak w przypadku Office 2019 , jego edycja Home & Student będzie zawierać zapewne programy Word, Excel, PowerPoint i OneNote, a edycja Home & Business dodatkowo Outlook. Pakiet Standard poza nimi powinien zawierać aplikację Publisher, pakiet Professional wszystkie wymienione wcześniej oraz Access, a pakiet Professional Plus również Skype for Business, czyli w sumie 8 programów. Być może do tego grona dołączy kilka nowych aplikacji, kto wie.Istotny jest fakt, że biurowe pakiety Microsoftu o wieczystej licencji, wymagające jednorazowego zakupu, otrzymują jedynie aktualizacje zabezpieczeń. Tak samo będzie w przypadku Office 2021. Nowe funkcje są wdrażane tylko i wyłącznie do pakietu Microsoft 365 . Użytkownicy Office 2021 będą mogli też zainstalować swój pakiet na pojedynczym komputerze, a nie jak w przypadku Microsoft 365 na wielu urządzeniach jednocześnie. Pakiet Office 2021 nie zaoferuje również darmowej przestrzeni w chmurze.Czym pakiet Office 2021 będzie wyróżniał się na tle Office 2019? Microsoft niczego na ten temat nie ujawnił, jednak mamy pewne przewidywania. Spodziewamy się w Office 2021 między innymi odświeżonego wyglądu, wsparcia dla ciemnego motywu we wszystkich aplikacjach, funkcji koncentracji na wierszach w Wordzie oraz dynamicznych formuł i funkcji XLOOKUP w Excelu.