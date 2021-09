Najmniejsze i najprzydatniejsze darmowe programy. Moje TOP 7

Małe jest piękne.

2. SpaceSniffer (1,6 MB)

3. CPU-Z (2,1 MB)

4. IrfanView (3,6 MB bez pluginów, 24,6 MB z pluginami)

5. Eraser (8 MB)

6. Google Keep (9 MB)

7. HWiNFO64 (9,1 MB)

Źródło: mat. własnyDalej w nie do końca legalny sposób korzystasz z WinRara? Daj spokój, alternatywy dla WinRar istnieją i nie jest ich wcale małą. Najlepszą, najlżejszą i najciekawszą jest w mojej ocenie 7-Zip. Narzędzie perfekcyjnie realizuje postawione mu zadania kompresji i dekompresji danych - robi to szybko, a z obsługą programu poradzi sobie nawet początkujący. 7-Zip radzi sobie z archiwami RAR, ZIP, TAR, GZIP i z wieloma innymi. Oferuje przy tym szyfrowanie AES-256 dla własnego formatu 7z oraz ZIP.Źródło: mat. własnyChcesz szybko dowiedzieć się, jakie pliki zajmują najwięcej przestrzeni na dysku Twojego komputera? Życzysz sobie, aby wyniki zostały zaserwowane w czytelnej, graficznej postaci? Pobierz SpaceSniffer, program zajmujący zaledwie 1,6 MB na dysku komputera. Pomimo że apka jest tak niewielka, umożliwia wyszukiwanie według filtrów na dyskach w formatach FAT32 i NTFS. SpaceSniffer szybko i sprawnie uporządkować dowolny nośnik danych.Źródło: mat. własnyW swoich testach podzespołów komputerowych regularnie korzystam z programów CPU-Z i GPU-Z. Pierwszy z nich daje wgląd w więcej, bardziej przekrojowych informacji na temat PC-ta. Przyda się on nie tylko zaawansowanym użytkownikom, pragnącym na przykład sprawdzić, czy procesor respektuje ich ustawienia overclockingu. Dostarcza przecież także wielu informacji przydających się początkującym, którzy zechcą na przykład poznać więcej detali na temat ich komputera na etapie jego modernizacji.Źródło: mat. własnyIrfanView od wielu lat jest nie tylko moja podstawową przeglądarką zdjęć i grafik, ale także edytorem dającym możliwość podstawowej edycji plików graficznych. Za jego pomocą da się szybko obrócić zdjęcie lub zmienić jego rozmiar. IrfanView ma niewielki rozmiar, przez co działa jak burza nawet na leciwym sprzęcie. Za sprawą doskonałych wtyczek obsługuje dziesiątki formatów graficznych, ale nawet dźwiękowych oraz wideo. Dla wielu atutem będzie polska wersja językowa.Źródło: mat. własnyPamiętaj: samo usunięcie danych z Kosza nie czyni ich niemożliwymi do odzyskania. Jak skutecznie usunąć dane z systemu Windows w taki sposób, aby nie dało się ich odzyskać? Jedną z metod jest darmowe, lekkie i szybkie narzędzie o nazwie Eraser. Dzięki niemu usuniesz dane z dysków przy wykorzystaniu kilku różnych algorytmów. Eraser nadpisuje skasowane dane aż 35 razy, dzięki czemu ich odzyskanie staje się w zasadzie niemożliwe.Źródło: mat. własnyNajlepsza aplikacja do notatek i basta. Pozwala tworzyć listy zakupowe, zapisywać grafiki, odnośniki i synchronizować wszystko pomiędzy komputerami i urządzeniami mobilnymi. Gdyby nie Google Keep, zapominałbym o zdecydowanej większości swoich codziennych obowiązków. Użyteczność narzędzia, biorąc pod uwagę jego śmieszny rozmiar, jest gigantyczna. Od jakiegoś czasu na komputerach nie da się zainstalować samodzielnej aplikacji, a zamiast tego instaluje się apkę PWA.Źródło: mat. własnyŻaden inny program nie dostarczy tak dużej liczby informacji na temat działania komputera w tak dużym detalu i w tak czytelny sposób, jak HWiNFO64. Narzędzie odczytuje dane z sensorów zdecydowanej większości podzespołów obecnych w komputerach, podając między innymi szczegółowe informacje na temat temperatury ich pracy, taktowania, czy nawet - oczywiście w przybliżeniu - napięć. HWiNFO64 pozwoli na przykład sprawdzić, czy Twój procesor lub karta graficzna zbyt mocno się nie nagrzewają po podkręceniu lub nawet na fabrycznych ustawieniach.No dobra, podzieliłem się z Wami moimi ulubionymi programami. A jakie są Wasze ulubione niewielkie narzędzia dla systemów Windows?Źródło: mat. własny