Nowa aktualizacja Windows 11. Tym razem nie obejdzie się bez TPM 2.0

Ważna poprawka.

Windows 11 Build 22000.194 (KB5005635)

poprawka dla artefaktów, jakie mogą pojawiać się dookoła okien aplikacji i dialogowych po włączeniu trybu wysokiego kontrastu. Błąd dotyczył przycisków minimalizowania, maksymalizowania i zamykania i dało się go naprawić w niektórych przypadkach poprzez zrestartowanie komputera

wyeliminowanie błędu BSOD w nowoczesnych komputerach z trybem stand-by

usunięto bug sprawiający tworzenie przez PowerShell nieskończonej ilości katalogów podrzędnych. Błąd zauważono, gdy testerzy wprowadzali polecenie PowerShell Move-Item.

Ważne uwagi dotyczące KB5005635

Od jakiegoś czasu Microsoft udostępnia różne buildy systemu Windows 11 - odmienne dla członków programu Windows Insider z kanałów deweloperskiego i beta. Te w kanale beta są oczywiście stabilniejsze i przypominają bardziej oprogramowanie, które zadebiutuje już na przełomie października i listopada bieżącego roku. Osoby korzystające z kanału deweloperskiego otrzymują z kolei Windows 11 z łatkami planowanymi do wprowadzenia w przyszłym roku. Mając to na uwadze powinniście wiedzieć, że firma z Redmond opublikowała dziś kolejny build Windows 11, dedykowany obu kanałomOsoby korzystające z Windows 11 w wersji z kanałów beta lub deweloperskiego zauważą dziś na swoich komputerach dostępność kolejnej aktualizacji. Mowa o poprawce oznaczonej numerem KB5005635, podnoszącej build systemu do wersji 22000.194. To n-ta już drobna poprawka, która nie zwiastuje nowych funkcji, a raczej drobne usprawnienia jakościowe oraz patche dla wykrytych wcześniej błędów. Wśród zmian znajdują się:Co warte wzmianki, w przypadku kanału beta KB5005635 pojawi się tylko na kompatybilnych urządzeniach. Testerzy z kanału deweloperskiego otrzymają ją bez względu na kompatybilność ich sprzętu. Jak to mówią: kto nie ryzykuje, ten...Windows 11 KB5005635 to najpewniej ostatni patch przed planowanym na 5 października debiutem Windows 11. Musicie wiedzieć, że począwszy od aktualizacji KB5005635 wszystkie kolejne wymagały będą TPM 2.0 w maszynach wirtualnych, takich jak menedżer Hyper-V i VMWare. Do tej pory Microsoft umożliwiał użytkownikom instalowanie nowego systemu operacyjnego na maszynach wirtualnych niespełniających minimalnych wymagań sprzętowych.Źródło: Microsoft