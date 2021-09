Nowości w Office 2021 - poznaj wszystkie najważniejsze

Office 2021 bez tajemnic.

Office 2021 - nowości w wielu programach

Microsoft w ostatnim czasie rozpieszcza mnogością informacji na temat swojego najnowszego pakietu biurowego Office 2021. Wiemy już na przykład, że premiera Office 2021 nastąpi 5 października bieżącego roku, a oprócz wariantu na abonament, dostępnego w ramach subskrypcji usługi Microsoft 365 pojawi się także "wieczyste" wydanie , za które będzie się dało zapłacić jednorazowo. Jakie nowości czekają na użytkowników omawianego tu wydania najpopularniejszego pakietu biurowej na świecie?- praca z nowym interfejsem ekranu startowego i odświeżonymi kartami na wstążce. Korzystaj z czystego, przejrzystego stylu dzięki ikonografii Monoline, która łączy dynamikę i funkcje za pomocą prostych elementów graficznych.- do kolekcji Office Premium Creative Content dodawane jest coraz więcej zawartości multimedialnej, która ułatwia wyrażanie siebie, na przykład bibliotekę z wyselekcjonowanymi obrazami, ikonami i nie tylko.- w górnej części aplikacji Microsoft Office dla systemu Windows znajdziecie nowe pole Microsoft Search. To zaawansowane narzędzie ułatwia szybkie wyszukiwanie informacji, od tekstu po polecenia i artykuły pomocy, a nawet więcej.- ulepszona wydajność, stabilność i szybkość programów Word, Excel, PowerPoint i Outlook. Microsoft przyspiesza obliczenia często używanych funkcji programu Excel, takich jak SUMA.JEŻELI, LICZ.JEŻELI i ŚREDNIA.JEŻELI.– pozwoli uzyskać szybki dostęp do wszystkich narzędzi pisma odręcznego i zmieniać ich kolor w jednym miejscu. Uprościsz sobie pracę z pismem odręcznym, korzystając z nowych dodatków karty Rysuj: gumki punktowej, linijki i lassa.