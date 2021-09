Aplikacja Google Keep odświeżona. Prezentuje się świetnie

Google Keep w nowych szatach

Źródło: Google

Google regularnie „unowocześnia” swoje usługi pod kątem wizualnym. Kilka miesięcy temu mieliśmy do czynienia z prezentacją wzornictwa Material You, którego głównymi założeniami są - skupienie się na preferencjach użytkownika i zwiększenie intuicyjności interfejsu. Od tamtej pory koncern regularnie odświeża swoje aplikacje. Teraz przyszedł czas na kolejną z nich.Mowa oczywiście o Google Keep , która umożliwia tworzenie krótkich notatek. Jak wynika z udostępnionej przez giganta grafiki -. Poprawiono m.in. pasek nawigacji oraz przyciski akcji tak, by ich obecność była jeszcze bardziej widoczna. Nie zabrakło rzecz jasna implementacji czcionki Google Sans dla lepszej czytelności.Nie sposób również zapomnieć o obsłudze funkcji Dynamic Color dostępnej w Androdzie 12. Docelowo wszystkie aplikacje od Google mają ją wspierać i tym samym umożliwiać dopasowanie koloru interfejsu do np. aktualnie ustawionej tapety.Trudno uznać zaimplementowane zmiany za rewolucyjne – mówimy bowiem o drobnym odświeżeniu poszczególnych elementów aplikacji tak, by prezentowały się nieco lepiej i były spójne z resztą usług Google.Proces wdrażania Material You do Google Keep rozpocznie się z kolei już 21 września. Wszyscy użytkownicy ujrzą nowości w przeciągu 15 dni od podanej daty.Źródło i foto: Google