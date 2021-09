Firefox otrzyma ulepszone sugestie w wyszukiwaniu

Mozilla pokazała nową funkcję.

Sponsorowane treści proponowane przez Firefox Suggest. | Źródło: Mozilla

Chcesz szybko coś wyszukać w sieci? Często nie musisz nawet wpisywać w wyszukiwarce całej frazy. Ta po prostu podpowiada Ci bowiem szereg haseł, z których jedno na bank jest tym, które chodzi Ci po głowie. Czy sugestie mogą stać się jeszcze lepsze? Mozilla właśnie pokazała, że tak. Firma zaczęła wdrażać do swojej przeglądarki nową funkcję.Wspomniana funkcja to Firefox Suggest. Jak sugeruje jej nazwa, wyświetla w wynikach wyszukiwania istotne linki, które mogą pomóc Ci w szybkim dotarciu do poszukiwanych przez Ciebie informacji. Stanowi ona dodatek do klasycznych sugestii, przedstawianych w formie proponowanych haseł wyszukiwania.Jak dokładnie Firefox Suggest działa? Dajmy na to, że wpisałeś w pasku adresowym przeglądarki Firefox, pełniącym jednocześnie funkcję wyszukiwarki, frazę „Afryka Południowa”. Wówczas pod klasycznymi sugestiami ujrzysz link do strony na Wikipedii poświęconej Republice Południowej Afryki oraz propozycję wyświetlenia wyników wyszukiwania Google dla frazy „loty do Ameryki Południowej”.Źródłami informacji prezentowanymi w ramach Firefox Suggest mają być zaufani partnerzy Mozilli, tacy jak Google, Wikipedia, Pocket, i nie tylko. Niestety, funkcja ma wyświetlać także treści sponsorowane (choć na szczęście odnoszące się do wyszukiwanej frazy).Wkrótce funkcja Firefox Suggest ma zacząć trafiać do wybranych użytkowników w Stanach Zjednoczonych. Zapewne kwestią czasu jest jednak jej debiut na całym świecie. Dobre wieści są takie, iż wygląda na to, że będzie to funkcja opcjonalna – korzystanie z niej będzie wymagało wpierw jej włączenia.Mam nadzieję, że funkcja Firefox Suggest będzie działać tak dobrze, jak Mozilla sugeruje. Tylko wówczas większa liczba użytkowników wyrazi chęć, by ją wypróbować.Pamiętaj, że przeglądarkę Mozilla Firefox możesz pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Mozilla Firefox (Windows) – pobierz Mozilla Firefox (macOS) – pobierz Mozilla Firefox (Linux) – pobierz Mozilla Firefox (Android) – pobierz Źródło: Mozilla / fot. tyt. Canva/Mozilla