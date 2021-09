Nowe, piękne tapety z Chrome OS. Sprawdź je w Windowsie, nie pożałujesz

Rewelacyjny giga zestaw.

Tapety z Chrome OS na Windows 10 i Windows 11

Powiedzmy to sobie otwarcie: większość z Was nigdy nie będzie miała z różnych powodów bezpośredniej styczności z systemem Chrome OS. Nie jest to rozwiązanie dla każdego. Ja kilka lat temu miałem i było to dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie. Zapamiętałem to, że oprogramowanie działało szybko niczym błyskawica, a estetyka jego wykonania stała na wysokim poziomie. Dlaczego o nim wspominam? Bo w sieci udostępniono właśnie nowe, piękne tapety dla Chrome OS, a pobrać je mogą także posiadacze dowolnego innego komputera osobistego, do czego gorąco zachęcam. Oni nawet tego nie sprawdzają!Jeśli znudziły się Wam już tapety z Windows 10 i Windows 11, nawet te z pakietu o nazwie Best of Wallpapers 2019 Exclusive , przyszedł czas na zmiany. Google opublikowało w sieci zestaw najnowszych tapet dla Chrome OS, które mogą pobrać wszyscy, nawet ci nie posiadający Chromebooków. Obrazy tła pulpitu mają niepowtarzalny, charakterystyczny klimat. Wierzę, że części z Was przypadnie on do gustu.