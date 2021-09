iPhone 13 ma mniejsze wycięcie, ale i tak... nie pokaże procentu baterii

Absurd.





Mniejszy notch, ale co z tego?





Napływają do nas pierwsze informacje po premierze iPhone’a 13. Wczoraj poznaliśmy polskie ceny , które trzeba będzie zapłacić za nowości od Apple, a dzisiaj do sieci przedostała się ciekawostka dotycząca pomniejszonego wycięcia w ekranie smartfona.Mimo tego, że notch w iPhonie 13 będzie mniejszy o 20 procent względem poprzednika, dalej nie będziemy mogli zobaczyć procentu baterii bez rozsuwania belki z górnej części wyświetlacza…Symulator xCode dla iPhone’a 13 pokazuje, że pomimo mniejszego notcha użytkownicy dalej nie będą mogli zobaczyć procentu baterii na wyświetlaczu smartfona. Apple może jednak zaoferować tę możliwość jako dodatkową opcję w ustawieniach - biorąc jednak pod uwagę ilość miejsca, faktycznie wydaje się to mało prawdopodobne.W przypadku starszych iPhone’ów, które nie posiadają wycięcia w ekranie, Apple pozwala na włączenie wyświetlania procenta baterii bezpośrednio z poziomu ustawień. Podobnie sprawa może wyglądać w przypadku iPhone’a 13. Warto jednak pamiętać, że poprzednie sprzęty z notchem nie były w stanie obsłużyć tak prostej funkcjonalności.Co ciekawe, żaden ze zaktualizowanych obrazów marketingowych udostępnionych przez producenta zarówno w zakresie samego smartfona, jak i systemu iOS 15 nie wspomina o opisywanej możliwości.Pierwsze smartfony Apple trafią do klientów już od 24 września tego roku, więc zapewne dopiero po kilku dniach dowiemy się, czy wyświetlanie procenta baterii będzie możliwe. Niby drobnostka, ale jednak bardzo przydatna. Ciągłe ściąganie paska powiadomień z górnej części wyświetlacza to dodatkowy ruch, który trzeba wykonać, aby móc sprawdzić i potwierdzić podstawową, systemową informację.Festiwal kontrowersyjnych informacji na temat urządzeń firmy z Cupertino czas zacząć. Zawsze po premierze nowych sprzętów z jabłkiem w logo wszyscy doszukują się rzeczy, których Apple nie ma, a które są oczywiste o konkurencji.Sprawę procenta baterii mógłby załatwić Always on Display w iPhonie 13. No ale… cóż.Źródło: Twitter / fot. Apple