iOS 15, iPad OS 15 i WatchOS 8 już 20 września. Kto i co dokładnie otrzyma?

Premiera iOS 15, iPadOS 15 i WatchOS 8

Co nowego w iOS 15, iPadOS 15 i WatchOS 8?

Apple na organizowanym przez siebie wczoraj wydarzeniu zaprezentowało nie tylko nowe smartfony z serii iPhone 13 (koniecznie sprawdź ich ceny ), ale także nowe zegarki Apple Watch 7 oraz kolejną generację tabletów iPad . Domyślacie się zapewne, że nie mogło zabraknąć bloku poświęconego oprogramowaniu. W związku z tym poznaliśmy garść ogólnikowych informacji na temat systemów iOS 15, iPadOS 15 i WatchOS 8. W rozesłanych nieco później do prasy informacjach prasowych pojawiły się konkrety w postaci dat debiutu długo wyczekiwanych aktualizacji.Już od poniedziałku 20 września będzie można pobrać i instalować systemy iOS 15, iPadOS 15 i WatchOS 8 na wszystkich kompatybilnych urządzeniach. Których dokładnie? iOS 15 zainstalują posiadacze:Najprościej rzecz ujmując: na najnowszą aktualizację mogą liczyć wszystkie osoby, których smartfony dostały wcześniej iOS 14. To robi wrażenie. Podobnie wyglądała będzie sytuacja ze smartwatchami i tabletami. Jeśli teraz działa na nich system WatchOS 7 lub iPadOS 14, otrzyma kolejne wydanie oprogramowania.iOS 15, iPadOS 15 i WatchOS 8 będą dostarczane dokładnie tak, jak wszystkie wcześniejsze aktualizacje. Ich dostępność sprawdzisz, przechodząc do Ustawienia -> Ogólne -> Aktualizacja oprogramowania.iOS i iPadOS 15 wprowadzają garść nowych funkcji i zmian wizualnych. iPadOS 15 pozwoli umieszczać widżety na ekran główny, zamiast wyświetlać je na dedykowanym ekranie. Nowe kontrolki wielozadaniowości ułatwią uruchamianie i kontrolowanie wielu równoczesnych aplikacji. Przeprojektowane zostaną powiadomienia, a nowy widok podsumowania powiadomień będzie próbował wyświetlać powiadomienia, które są najbardziej istotne w danym momencie.iOS i iPadOS 15 to także kilka przeprojektowanych aplikacji Apple, takich jak Safari i Pogoda. Istnieje również wiele nowych lub ulepszonych funkcji związanych ze sztuczną inteligencją w całym systemie operacyjnym, takich jak możliwość wpisywania semantycznych haseł wyszukiwania i wyświetlania odpowiednich zdjęć. Cyfrowe przesuwanie i powiększanie za pomocą sztucznej inteligencji, zwane Center Stage, wcześniej zarezerwowane wyłącznie dla iPada Pro, pojawi się również w iPadzie Mini.watchOS 8 to nowe tarcze zegarka i nowe sposoby przeglądania i udostępniania zdjęć za pomocą Apple Watch, a także ulepszona edycja tekstu, obsługa nowych funkcji inteligentnego domu i nowe sposoby korzystania z aplikacji Wallet. Aktualizacja dodaje wykrywanie upadków do trybu jazdy na rowerze i poprawia wsparcie dla e-rowerów, z lepszym wykrywaniem pracy wykonywanej przez człowieka i e-rower, w celu dokładniejszych obliczeń spalanych kalorii.Źródło: Apple