Nastąpił TEN dzień. Windows 10 z aktualizacją KB5005565

Aktualizacja wrześniowa Windows 10.

Windows 10 KB5005565 (build 19043.1237)

Jak zaktualizować Windows 10 do najnowszej wersji?

Dziś środa następująca bezpośrednio po drugim wtorku miesiąca. Uważni czytelnicy naszego serwisu, podobnie jak zaawansowani użytkownicy systemu Windows 10 wiedzą, co to oznacza. Zwyczajowo w drugi wtorek każdego miesiąca firma Microsoft udostępnia zbiorczą poprawkę, zawierającą ulepszenia z zakresu bezpieczeństwa oraz inne drobne usprawnienia jakościowe tego OS-u. Nowa aktualizacja Windows 10 debiutuje pod numerem KB5005565 i podnosi build systemu w najnowszym wydaniu 21H2 do 19043.1237.Wrześniowa aktualizacja Windows 10 została udostępniona dla systemu w wersjach 21H2, 20H2 i 2004. Wczorajsza łatka zawiera kilka poprawek błędów bezpieczeństwa (eliminuje m.in. groźny exploit CVE-2021-40444) i ogólne ulepszenia jakości dla wszystkich obsługiwanych wersji.Firma z Redmond poprawiła niektóre ze znanych problemów związanych z łącznością Bluetooth, nieprawidłowym działaniem strony Windows Update w menu ustawień systemu oraz wyeliminował bug uniemożliwiający niektórym osobom korzystającym z Windows 10 minimalizowanie okienek aplikacji. Microsoft usprawnił też wyświetlanie treści SDR na monitorach HDR.Proces aktualizacji dokonywany jest z poziomu Windows Update, ale Microsoft nie omieszkał opublikować w sieci bezpośrednich odnośników doNa razie nie czytaliśmy żadnych doniesień o większych błędach związanych ze wzmiankowaną tu aktualizacją, ale problemy są zapewne jak zawsze kwestią czasu. Przy ponad miliardzie aktywnych urządzeń z Windows 10 zawsze może pójść coś nie tak - czy to z winy użytkownika, czy to Microsoftu Firma Microsoft potwierdza jedynie problem "PSFX_E_MATCHING_BINARY_MISSING", który może doprowadzić do braku możliwości zainstalowania aktualizacji. Błąd został zauważony po raz pierwszy, gdy użytkownicy pobrali aktualizację z 21 czerwca 2021 roku (KB5003690).Źródło: Microsoft