Jak zapisać się do programu beta Samsung One UI 4.0?

Testy ruszyły.





Co należy zrobić, aby zapisać się do testów One UI 4.0?





fot. instalki.pl

Dokładnie jak co roku, Samsung ogłosił rozpoczęcie zapisów do swojego nowego programu testów beta nakładki One UI 4.0. Koreańska firma poinformowała, iż samo oprogramowanie jest oparte o Androida 12 i oferuje szereg nowych funkcjonalności - w tym optymalizacje związane z wydajnością.Program beta One UI jest w pełni obsługiwany i zarządzany przez Samsunga, a sama rejestracja w nim jest niezwykle łatwa.Aby zapisać się do programu beta testów nakładki One UI 4.0, najpierw należy pobrać na swoje urządzenie aplikację Samsung Members. Następnie pozostaje już tylko kilka kroków do wykonania.Po pierwsze, należy zalogować się w aplikacji Members, a jeśli nie posiadacie tam konta - analogicznie trzeba będzie je założyć. Później należy wcisnąć opcję “rejestracja w programie One UI beta” na bannerze pojawiającym się na stronie głównej aplikacji lub na stronie z powiadomieniami w programie.Po zapisaniu się do testów, wystarczy przejść do ustawień smartfona, kliknąć zakładkę “aktualizacja oprogramowania” i cierpliwie poczekać aż nowa wersja nakładki pobierze się na Wasze urządzenie. Warto pamiętać, że jak co roku (i w przypadku wszystkich testów beta) mamy do czynienia z oprogramowaniem, które może nie działać prawidłowo. Oznacza to, że po prostu musicie mocno przemyśleć, czy chcecie z niego korzystać na co dzień.Wersja One UI 4.0 jest obecnie dostępna dla takich urządzeń, jak Samsung Galaxy S21, S21 Plus oraz S21 Ultra. W najbliższych tygodniach oprogramowanie powinno dotrzeć także na inne urządzenia Samsunga.Program beta One UI jest obecnie dostępny w zaledwie siedmiu krajach: Polsce, Chinach, Wielkiej Brytanii, USA , Indiach, Niemczech oraz Korei Południowej.Cieszy fakt, że z opisywanej możliwości będziemy mogli skorzystać w naszym kraju. Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko się zapisywać!Źródło: Samsung Members / fot. Samsung