Nadchodzi duża, wrześniowa aktualizacja dla PlayStation 5

fot. Sony

fot. Sony

Sony przygotowuje dużą, wrześniową aktualizację dla konsoli PlayStation 5. Japońska firma podzieliła się tym, czego możemy się spodziewać. Trzeba przyznać, że samych nowości jest naprawdę sporo, a niektóre z funkcjonalności zwiększają komfort podczas wykorzystywania konsoli.Na co więc możemy liczyć?Nowa aktualizacja dla konsoli Sony przynosi między innymi wsparcie dla dźwięku 3D, który wykorzystuje głośniki stereo telewizora. Niestety Japończycy nie poinformowali w żaden sposób o ewentualnym wsparciu dla Dolby Atmos.Oprócz tego, gracze korzystający z kontrolera Dual Sense PS5 będa mogli korzystać z wbudowanego mikrofonu, aby poprawić kalibrację ustawień dźwięku dla pomieszczenia, w którym się obecnie znajdują. Sony dodało do swojej konsoli także zupełnie nowy panel pozwalający na sterowanie dźwiękiem.To, co jednak spodoba się na pewno wszystkim graczom, to wsparcie dla dysków SSD na interfejsie M.2. Z roku na rok gry stają się coraz większe, a zmieszczenie ich wszystkich na 1 TB pamięci skutecznie ogranicza możliwości związane z rozgrywką.Sporej aktualizacji doczeka się także funkcja Remote Play. W tym przypadku gracze będą mogli strumieniować gry lub menu konsoli przy wykorzystaniu połączenia mobilnego - poza siecią Wi-Fi. Sony rekomenduje jednak prędkość co najmniej 15 Mb/s - zarówno dla pobierania, jak i wysyłania.Ostatnią z nowości. na którą warto zwrócić uwagę (a która będzie dostępna dopiero po 23 września tego roku) jest możliwość strumieniowego przesyłania swojego ekranu do znajomego w aplikacji PS na Androidzie lub iOS. W ten sposób gracze będą mogli dzielić się swoim ekranem bezpośrednio z poziomu konsoli.Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko czekać na aktualizację. Można się spodziewać, że trafi ona do wszystkich graczy na przestrzeni następnych dni.Źródło: Sony / fot. Sony