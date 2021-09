Zoom wkrótce z napisami na żywo w 30 językach

Na tym nie koniec nowości.

Zoom – istotne funkcje ze wsparciem dodatkowych języków

Zoom – wirtualne tablice | Źródło: Zoom

Zoom – ulepszenia czatu i więcej

Zoom to platforma, która w ciągu ostatnich dwóch lat mocno się rozwinęła. Doczekała się ona między innymi wsparcia dla 256-bitowego szyfrowania, domyślnego zabezpieczania spotkań hasłami i poczekalniami, obsługi zewnętrznych aplikacji i nie tylko. W najbliższym czasie doczeka się ona kolejnych przydatnych funkcji i mile wyczekiwanych zmian, które właśnie zapowiedziano.Funkcje zmierzające do Zooma zostały zapowiedziane podczas konferencji Zoomtopia, która odbyła się 13 września. Jest ich całe mnóstwo, a niektóre z nich mają szanse poważnie ułatwić korzystanie z platformy.Po pierwsze, Zoom ma doczekać się rozszerzenia systemu automatycznego tworzenia napisów na żywo. Na początku roku zapowiedziano, że system ten zostanie udostępniony wszystkim użytkownikom do jesieni 2021 roku (w tej chwili mogą korzystać z niego tylko subskrybenci), a teraz ujawniono, iż firma planuje, aby mógł on obsługiwać aż 30 różnych języków. Kto wie, może wśród tych języków znajdzie się język polski. Zoom otrzyma również funkcję tłumaczenia na żywo w 12 kolejnych językach. Nowości w tym zakresie powinny zadebiutować w przyszłym roku.Po drugie, w Zoomie rozszerzona zostanie funkcja wirtualnej tablicy. Korzystanie z niej ma stać się możliwe w wersji webowej aplikacji oraz poza spotkaniami i konferencjami. Zoom pozwoli także na przeniesienie tablicy do oddzielnej karty. To wszystko będzie można przetestować w ramach beta testów jeszcze w tym roku.Ulepszeń w Zoomie doczeka się również czat. Platforma pozwoli bowiem na uzyskanie dostępu do treści, którymi użytkownicy dzielili się podczas już zakończonego spotkania. Mowa nie tylko o wiadomościach, ale również filmach i innych plikach. To nie wszystko – Zoom Phone otrzyma z kolei szyfrowanie end-to-end (E2EE).Więcej na temat nowości, które w niedalekiej przyszłości mają pojawić się w Zoomie, przeczytasz na blogu platformy Rzecz jasna, aplikację Zoom pobierzesz z naszej bazy z oprogramowaniem.Zoom (Windows) – pobierz Zoom (macOS) – pobierz Zoom (Android) – pobierz Źródło: Zoom / fot. tyt. Canva