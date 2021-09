Użytkownicy z Polski mogą testować One UI 4 z Androidem 12

Wersja Beta oprogramowania będzie dostępna dla chętnych.

Źródło: Samsung

Co nowego?

One UI 4 ma przynieść sporo zmian, jednak nie będą one tak efektowne, jak na przykład w MIUI 13 . Mowa tu przede wszystkich o drobnych usprawnieniach i zaledwie kilku całkiem nowych funkcjach, związanych głównie z tym, co nowego będzie oferował Android 12.Oto kompletna lista nowości, która na tę chwilę znajduje się w szczegółowym opisie wersji Beta:- możliwość zmiany urządzenia wyjściowego audio z poziomu ekranu blokady- możliwość ekstremalnego zmniejszenia jasności ekranu (Extra Dim)- nowy widżet dyktafonu na ekranie blokady- widok całego miesiąca w widżecie kalendarza- możliwość ustawienia automatycznego włączania Always-on Display po otrzymaniu powiadomienia- nowe animowane naklejki- nowa animacja podczas ładowania- nowy asystent pisania w klawiaturze Samsung (stworzony przy współpracy z Grammarly)- nowe opcje wielozadaniowości- ulepszone wyszukiwanie ustawień- nowy, przejrzysty interfejs aplikacji aparatu- wyświetlanie ogólnego stanu telefonu jako emoji na ekranie głównym- ulepszenia w Samsung Health.Możliwe, że ostateczna wersja oprogramowania dostanie jeszcze więcej usprawnień.Warto wspomnieć, że One UI 4 ma trafić do wszystkich smartfonów Samsunga zaprezentowanych w 2020 i 2021 roku, niezależnie od linii modelowej.Źródło: Samsung / fot. tyt. Samsung

Samsung kończy prace nad nową wersją swojej nakładki, która bazuje już na tegorocznym Androidzie 12. W związku z tym, firma poinformowała na oficjalnym blogu, że wkrótce rozpocznie dystrybucję wersji Beta One UI 4 na wybranych rynkach. Mowa tu o kilku krajach, w tym też, co najważniejsze, o Polsce.Testowanie będzie możliwe na trzech urządzeniach: Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ i Samsung Galaxy S21 Ultra.Aby dołączyć do grupy testerów nowego oprogramowania należy zgłosić chęć udziału w programie w aplikacji Samsung Members. Na razie nie znamy dokładnej daty uruchomienia procesu aktualizacji, jednak prawdopodobnie rozpocznie się on w najbliższych dniach.Przypomnijmy, że według ostatnich doniesień, finalna wersja One UI 4 ma ukazać się pod koniec tego roku