Najlepsze programy do aktualizacji sterowników w systemie Windows

Sterowniki (ang. driver) to specjalne oprogramowanie odpowiedzialne za komunikację systemu operacyjnego z urządzeniami zainstalowanymi w naszym komputerze lub podłączonymi do niego za pośrednictwem różnorakich portów. W wielu przypadkach są one przez użytkowników bagatelizowane, co przekłada się na brak aktualizacji przez lata. Powodować to może niepoprawne działanie wielu podzespołów w komputerze i w większości przypadków wina nie leży po stronie samego systemu operacyjnego czy sprzętu, który podejrzewany może być o awarię.



Warto zatem dbać o aktualizacje sterowników w systemie Windows. Udostępniane są one przez producentów na oficjalnych stronach internetowych, skąd każdy może je pobrać i zainstalować na swoim komputerze całkowicie bezpłatnie. Operacja ta okazać się może jednak czasochłonna i w przypadku mniej doświadczonych użytkowników również skomplikowana. Jest na to prosty sposób. Warto skorzystać z oprogramowania, które wykona aktualizację sterowników za nas – automatycznie pobierze i zainstaluje odpowiednie komponenty w najnowszej, dostępnej wersji. Co więcej, skutecznie zainstaluje ono również drivery dla sprzętu, które w systemie widnieje jako urządzenia niezidentyfikowane.



W niniejszym zestawieniu przyjrzymy się bliżej darmowym i naszym zdaniem najlepszym aplikacjom do aktualizacji sterowników w systemach Windows. Zadbają one o to, aby na naszym komputerze zawsze były aktualne drivery dla każdego.



Driver Booster

Jedno z najlepszych i najpopularniejszych narzędzi do zarządzania sterownikami urządzeń w systemach Windows. Driver Booster umożliwia ich sprawne aktualizowanie i odinstalowywanie a wśród największych atutów programu wymienić należy ogromną, bo liczącą ponad 3,5 miliona pozycji bazę driverów, która dostępna jest bezpłatnie.



Driver Booster to oprogramowanie wyposażone w przyjazny i czytelny interfejs graficzny, którego obsługa nie powinna przysporzyć nikomu problemu. Jego działanie opiera się na dokładnym skanowaniu komputera w poszukiwaniu wszelakiego zamontowanego w nim sprzętu i porównywaniu wersji zainstalowanych sterowników z tymi zapisanymi w internetowej bazie. W rezultacie generowana jest lista wszystkich komponentów sprzętowych z wyróżnieniem tych, dla których posiadane sterowniki są nieaktualne.



Proces aktualizacji jest zautomatyzowany, program sam pobiera i instaluje najnowsze dostępne drivery dla wskazanych urządzeń. Driver Booster umożliwia tworzenie punktów przywracania systemu, które wspomogą użytkownika w razie jakiś problemów po instalacji nowych sterowników.



Kluczowe cechy programu:



darmowe narzędzie do aktualizacji sterowników w systemie Windows

oferuje olbrzymią bazę driverów dla urządzeń wszelakiego typu

program automatycznie pobiera i instaluje sterowniki dla wskazanych urządzeń

charakteryzuje się dużą szybkością i skutecznością działania

nie wymaga od użytkownika specjalistycznej wiedzy

Nasza ocena: 4.5/5



Driver Booster - Pobierz



Driver Easy

Bardzo prosty w obsłudze i udostępniony bezpłatnie program do aktualizowania sterowników w systemie Windows. Dzięki niemu skutecznie wyeliminujemy problem nieaktualnych driverów, a także zainstalujemy te brakujące. Doskonale radzi on sobie z powszechnymi, jak również mniej znanymi komponentami zamontowanymi w komputerze.





Driver Easy w trakcie swojego działania wykorzystuje własną bazę, w której zgromadzona jest olbrzymia ilość sterowników do najróżniejszych urządzeń. Narzędzie automatycznie wykrywa wszelakie nieaktualne i brakujące drivery, pobiera je z zewnętrznych serwerów i umożliwia użytkownikowi ręczną ich instalację. Nie wymaga specjalistycznej wiedzy i skutecznie dobiera sterowniki do posiadanych urządzeń. W wersji darmowej nie umożliwia niestety pobierania plików w pełnej szybkości.



Poza wspomnianymi funkcjami Driver Easy daje dostęp do szczegółowych informacji o komponentach zainstalowanych w komputerze. Zestawienie obejmuje m.in. procesor (CPU), płytę główną, pamięć RAM czy układ graficzny.



Kluczowe cechy programu:



bardzo proste w obsłudze i darmowe narzędzie do aktualizacji sterowników

automatycznie identyfikuje sprzęt i wyszukuje przestarzałe drivery

korzysta z własnej bazy sterowników

dostarcza szczegółowych informacji o bazowych podzespołach komputera

Nasza ocena: 3.5/5



Driver Easy - Pobierz



DriverMax

Kolejny, bardzo prosty i godny polecenia program, którego zadaniem jest dbanie o to, aby na komputerze zainstalowane były najnowsze wersje sterowników. Jego baza obejmuje ponad 2,5 miliona pozycji, wśród których znalazły się drivery do wielu powszechnie wykorzystywanych podzespołów komputera.



Driver Easy to narzędzie bardzo proste w obsłudze i dostępne w polskiej wersji językowej. Program analizuje zamontowane w komputerze podzespoły oraz zainstalowane dla nich sterowniki a następnie porównuje ich wersje z tymi, zapisanymi na serwerach producenta. W momencie wykrycia nieaktualnego oprogramowania Driver Easy zaproponuje ich pobranie i instalację. Narzędzie dobrze radzi sobie także z wyszukiwaniem sterowników do niezidentyfikowanych urządzeń.



Warto także wspomnieć o funkcji tworzenia kopii zapasowych sterowników, jak również punktów przywracania systemu. Dzięki nim możliwe jest bezpieczne testowanie nowych wersji sterowników oraz tych, które znajdują się w fazie testów. W momencie wystąpienia jakichkolwiek problemów z działaniem urządzeń po aktualizacji driverów wystarczy przywrócić ich stabilną wersję z utworzonego wcześniej backupu.



Kluczowe cechy programu:



darmowe narzędzie do wykrywania nieaktualnych sterowników

pozwala szybko pobierać i instalować najnowsze wersje driverów

oferuje możliwość tworzenia kopii zapasowych i ich przywracania w razie awarii

opiera się na bazie przeszło 2,5 miliona sterowników

Nasza ocena: 3/5



DriverMax - Pobierz



Snappy Driver Installer

Udostępnione w modelu open source narzędzie do obsługi sterowników w systemach Windows, które tworzone jest przez grono zapalonych użytkowników. W odróżnieniu od pozostałych programów w zestawieniu umożliwia działanie zarówno w trybie online, jak również offline bez dostępu do Internetu.



Program bazuje na nieco archaicznym interfejsie graficznym, jednak bardzo dobrze radzi sobie z obsługą sterowników w najnowszych systemach z rodziny Windows. Po uruchomieniu skanuje komputer i wyszukuje zdezaktualizowane sterowniki, umożliwiając ich szybką aktualizację. W zależności od wybranej wersji Snappy Driver Installera drivery instalowane są z pobranej z narzędziem bazy lub po wcześniejszym pobraniu z zewnętrznych serwerów. Pierwsza z opcji doskonale sprawdzi się podczas pracy z komputerami bez dostępu do połączenia internetowego.



Snappy Driver Installer pozwala aktualizować istniejące sterowniki, jak również identyfikować nieznane urządzenia, do których nie posiadamy driverów. Oferuje on możliwość automatycznego restartu systemu po przeprowadzonej aktualizacji oraz tworzenia i przywracania danych z kopii zapasowych.



Kluczowe cechy programu:



w pełni darmowe narzędzie rozwijane przez użytkowników

dostępny w dwóch wersjach – online oraz offline

pozwala tworzyć i przywracać kopie zapasowe danych

rozpowszechniane w wersji przenośnej (portable)

Nasza ocena: 4/5



Snappy Driver Installer - Pobierz



GeForce Experience

Narzędzie z pewnością doskonale znane każdemu posiadaczowi karty graficznej firmy NVIDIA. Automatycznie wykrywa nowe wersje sterowników do układów graficznych GeForce i umożliwia ich szybką instalację. Dodatkowo oferuje szereg funkcji stworzonych z myślą o graczach komputerowych.



