Mozilla przechytrzyła Microsoft. Sprytne zagranie w przeglądarce Firefox

Brawo.



Microsoft dwoi się i troi, aby Microsft Edge był domyślną przeglądarką w systemie Windows 10 na jak największej liczbie komputerów. Ustawianie domyślnej przeglądarki w Windows 10 jest procedurą dla wielu dość kłopotliwą i identyczną, jak ustalanie domyślnych programów do otwierania zdjęć lub odtwarzania wideo. Do tej pory jedynie narzędzie rozwijane przez giganta z Redmond dało się ustawić jako systemową przeglądarkę za pomocą jednego kliknięcia. Firma Mozilla przechytrzyła właśnie ekskluzywny trik giganta i umożliwiła podobne działanie w przypadku aplikacji Firefox.



Firefox jako domyślna przeglądarka w Windows 10

Wzmiankowany wyżej proces ustawiania programów domyślnych w Windows 10 jednym kliknięciem, nie jest oficjalnie dostępny dla nikogo poza firmą Microsoft. Programiści Mozilli zbadali jednak działanie owego mechanizmu i z powodzeniem wdrożyli go w najnowszym wydaniu



Microsoft dwoi się i troi, aby Microsft Edge był domyślną przeglądarką w systemie Windows 10 na jak największej liczbie komputerów. Ustawianie domyślnej przeglądarki w Windows 10 jest procedurą dla wielu dość kłopotliwą i identyczną, jak ustalanie domyślnych programów do otwierania zdjęć lub odtwarzania wideo. Do tej pory jedynie narzędzie rozwijane przez giganta z Redmond dało się ustawić jako systemową przeglądarkę za pomocą jednego kliknięcia. Firma Mozilla przechytrzyła właśnie ekskluzywny trik giganta i umożliwiła podobne działanie w przypadku aplikacji Firefox.Wzmiankowany wyżej proces ustawiania programów domyślnych w Windows 10 jednym kliknięciem, nie jest oficjalnie dostępny dla nikogo poza firmą Microsoft. Programiści Mozilli zbadali jednak działanie owego mechanizmu i z powodzeniem wdrożyli go w najnowszym wydaniu Firefox 91 . Przed tą modyfikacją użytkownicy Firefoksa są wysłani do Ustawień systemu Windows 10, gdzie muszą wybrać program Fiorefox jako domyślną przeglądarkę, a następnie zignorować komunikat Microsoftu o zachowanie w tej roli Edge'a.