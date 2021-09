WhatsApp niedługo z transkrypcją nagrań głosowych

Przydatna funkcja.

Transkrypcja wiadomości głosowych nadchodzi do WhatsApp

Źródło: WABetaInfo

WhatsApp regularnie otrzymuje funkcje mające na celu zwiększyć komfort użytkowania. Niekiedy mamy do czynienia z niezbyt udanymi aktualizacjami, lecz czasami internet obiegnie wieść o implementacji naprawdę przydatnych nowości. Tak też jest i tym razem – już niedługo popularny komunikator wzbogaci się o transkrypcję nagrań głosowych.WhatsApp od lat oferuje możliwość wysłania wiadomości głosowej do znajomego. Jest to sposób nie tylko na szybsze wyrażenie swoich myśli, ale też wygodniejsza opcja na przekazanie dłuższej czy bardziej skomplikowanej historii. Nie zawsze jednak mamy czas czy możliwość, by takie nagranie w danym momencie odsłuchać.Jak się okazuje, redakcja WABetaInfo odkryła, iż. Wykorzysta ona system rozpoznawania mowy i wyświetli na czacie to, co powiedział rozmówca. Co ciekawe, będzie można wybrać moment, w którym ma rozpocząć się transkrypcja. Na razie zauważono nowość wyłącznie w wersji aplikacji na iOS i trudno określić czy w przyszłości trafi na Androida Apple poprosi również użytkownika o przyznanie dostępu do funkcji rozpoznawania mowy. Ma to pomoc koncernowi w ulepszaniu tejże technologii.dzięki szyfrowaniu end-to-end.Na razie jednak nawet publiczni testerzy WhatsAppa nie mają dostępu do opisanej wyżej nowości. Trochę więc zajmie zanim ujrzą ją wszyscy użytkownicy. Nie da się jednak ukryć, iż może się ona przydać pokaźnej grupie konsumentów. Szczególnie tym cierpiącym na problemy ze słuchem lub niesłyszącym.Źródło: WABetaInfo / Foto. WhatsApp