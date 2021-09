Steam z nowym menadżerem pobierania. Ogromna aktualizacja już dostępna

Wygląda świetnie.



Steam dosyć rzadko otrzymuje aktualizacje zupełnie przebudowujące interfejs lub zmieniające sposób działania podstawowych funkcji. Cóż, właśnie mamy do czynienia z jedną z nich i trzeba powiedzieć, że lista nowości robi wrażenie. Doczekaliśmy się m.in. odświeżonej sekcji pobierania oraz lepszego systemu zarządzania pamięcią.



Steam doczekał się kluczowych zmian

Większość zaimplementowanych funkcji dostępna była od dłuższego czasu w wersji beta klienta Steam. Dopiero teraz jednak zaczyna trafiać do większości użytkowników. Muszą się oni przygotować na znaczące zmiany w obrębie interfejsu. Przede wszystkim przeprojektowaniu uległa strona z informacjami o aktualnie pobieranych grach.



Została ona przystosowana do obecnego wyglądu Biblioteki. Prezentuje się o wiele nowocześniej i czytelniej. Oprócz tego wzbogacona została o szereg usprawnień. Od teraz poszczególne pozycje można przeciągać i upuszczać w celu nadania im priorytetu. Do tej pory był to skrajnie nieintuicyjny proces.