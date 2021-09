Nowe rozwiązanie Samsunga sprawi, że słabsze telefony przestaną zamulać

Nowa funkcja.

Poznajcie Samsung RAM Plus

Nie jest tajemnicą, że smartfony z systemem Android potrzebują sporo pamięci RAM do sprawnej i płynnej pracy. Nawet urządzenia z 4 GB tej pamięci potrafią "zamulać", co niektórych użytkowników doprowadza do irytacji.O tym, że sami użytkownicy szukają sposobu na zwiększenie ilości pamięci RAM dobitnie świadczy popularność aplikacji, które rzekomo zwiększają wydajność urządzenia. Oczywiście tego typu fałszywe aplikacje nie nadają się do niczego, w przeciwieństwie do nowych funkcji, które dostarczane są przez samych producentów smartfonów.W smartfonie Samsung Galaxy A52S pojawiła się nowa funkcja o nazwie Samsung RAM Plus. Rozwiązanie to pojawiło się wraz z aktualizacją A528BXXU1AUH9 dystrybuowaną w Indiach.RAM Plus to nic innego jak wirtualna pamięć RAM (maksymalnie 4GB) wydzielona z pamięci ROM. Funkcja powinna sprawdzić się w szczególności na słabszych smartfonach, gdzie aplikacje działające w tle są notorycznie "ubijane" z uwagi na brak wolnej pamięci.