Android 12 na smartfonach Oppo. Zapowiedziano premierę ColorOS 12

Wyznaczono datę premiery.

Podczas gdy na wielu smartfonach wciąż nie zagościł Android 11, producenci szykują się do kolejnej dużej aktualizacji. OPPO będzie jednym z pierwszych producentów OEM, który zaprezentuje swoją nakładę systemową (ColorOS 12) bazującą na najnowszej wersji Androida.Nowa wersja oprogramowania zostanie zaprezentowana w Chinach już za kilka dni, a dokładnie 16 września. Oczekuje się, że ColorOS 12 przyniesie szereg nowych funkcji i zmian w interfejsie użytkownika.

Zapowiedź ColorOS 12

Należy oczywiście pamiętać, że prezentacja samego systemu to jedno, a wprowadzenie go na smartfony to bardziej odległa perspektywa. Android 12 nie jest jeszcze ukończony, a Google powinno udostępnić finalną wersję systemu jesienią tego roku.Warto też zauważyć, że nadchodząca prezentacja może odsłonić nieco informacji na temat nowości w Oxygen OS. OnePlus i OPPO połączyli siły, aby wspólnie pracować nad oprogramowaniem. Urządzenia OnePlus w Chinach już działają z systemem Color OS.Wcześniej OPPO udostępniło Androida 12 Beta dla modelu Find X3 , ale software nie bazował na ColorOS 12.