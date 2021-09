Telefon Google z aktualizacją. I Ty możesz z niego korzystać za darmo

Pożądane zmiany.

Google kontynuuje aktualizowanie swoich aplikacji w zgodzie z wytycznymi stylu Material You. O dziwo, jedną z nielicznych apek, których do tej pory wciąż nie poddano zmianom stylistycznym jest ta, z której użytkownicy smartfonów przynajmniej w teorii powinni korzystać bardzo często. Mowa o dialerze telefonicznym, czyli apce Telefon Google, domyślnej dla całej masy telefonów z systemem operacyjnym Android. Sytuacja właśnie uległa zmianie za sprawą wersji beta narzędzia, udostępnionego już w sklepie Google Play. Telefon Google 70 pojawił się w Google Play w wydaniu dla testerów oraz na niektórych urządzeniach z Androidem 12. Aplikacja dołączyła tym samym do Kalkulatora i Zegara z Android 12 Beta 5, zaprojektowanymi zgodnie z Material You. Ich wspólnym mianownikiem jest fakt, że dostosowują szatę kolorystyczną w taki sposób, aby korespondowała z tapetą ustawioną przez użytkownika urządzenia. Co dziwne, Telefon Google w chwili obecnej nie obsługuje tej funkcji.