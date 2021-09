5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #252]

Camo

Cena: 0 zł / Android: Zależy od urządzenia

Ciekawa aplikacja, dzięki której zmienimy nasz smartfon w kamerę internetową. Zapewni to wysoką jakość obrazu podczas wideokonferencji (zwłaszcza jeśli posiadamy nieco starszy laptop). Wystarczy zainstalować oprogramowanie Camo na komputerze i podłączyć smartfon kablem USB. Następnie przechodzimy do aplikacji i gotowe - widzimy obraz z wybranego obiektywu.Nie zabrakło również rozbudowanych opcji konfiguracyjnych. Dostęp do wszystkich funkcji i usunięcie znaku wodnego wymaga wykupienia subskrypcji.