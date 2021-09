Beatstar - jakość pierwsza klasa (recenzja gry)

Świetnie wykonana gra rytmiczna.





Beatstar – dopracowana gra rytmiczna

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,99 zł-479,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Gry muzyczne to ciekawa kategoria, która skierowana jest do bardzo szerokiej grupy odbiorców. Wielu z nas marzyła się przecież gra na instrumencie - stukanie palcem w ekran smartfona do rytmu popularnych piosenek nie jest może szczytem wirtuozerii, ale zapewnia sporo satysfakcji. Szczególnie jeśli twórcy gry przyłożyli się do pracy.Beatstar to tytuł zdecydowanie spełniający powyższy warunek. Instalując grę na swoim smartfonie, otrzymujemy dopracowany produkt i sporo dobrej zabawy (łyżkę dziegciu dodamy później).Mechanika gry to klasyka gatunku - po trzech torach poruszają się bloczki, a naszym zadaniem jest trafiać w nie palcem w odpowiednim momencie. Poza prostymi stuknięciami czasem musimy dłużej przytrzymać dany blok lub przesunąć palcem we wskazanym kierunku. Wszystko to jest dobrze przemyślane i dopracowane. Responsywność nie budzi zastrzeżeń, a osiąganie dobrych wyników daje sporo satysfakcji.W miarę postępów odblokowujemy kolejne utwory, dodatkowy poziom trudności czy specjalne wyzwania. Wśród dostępnych utworów znajdziemy zarówno aktualne przeboje, jak i ponadczasowe hity.No właśnie, lista utworów, a dokładniej jej ograniczenia, to jedyny minus gry. Bez mikropłatności (które są zdecydowanie zbyt drogie) musimy pogodzić się z dość powolnym odblokowywaniem nowych piosenek.Beatstar jest jednak grą wartą polecenia. Jakościowo to czołówka gatunku. Szkoda jedynie, że nowych utworów nie kupimy za rozsądne pieniądze.