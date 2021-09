Od listopada WhatsApp przestanie działać na 43 modelach smartfonów

Mamy kompletną listę.

Źródło: WhatsApp



Lista modeli, które utracą wsparcie 1 listopada tego roku

Apple: iPhone SE (1st Gen), 6s oraz 6s Plus



Huawei: Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S oraz Ascend D2



LG: LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD i 4X HD, oraz Optimus F3Q



Samsung: Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, and Galaxy Ace 2



Sony: Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L oraz Xperia Arc S



ZTE: ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 oraz Grand Memo



Pozostałe: Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 oraz THL W8



Źródło:



iPhone SE (1st Gen), 6s oraz 6s PlusHuawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S oraz Ascend D2LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD i 4X HD, oraz Optimus F3QSamsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, and Galaxy Ace 2Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L oraz Xperia Arc SZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 oraz Grand MemoAlcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 oraz THL W8Źródło: 91mobiles / fot. tyt. Unsplash / Christian Wiediger

WhatsApp skorygował minimalne wymagania, jakie musi spełniać każde urządzenie mobilne, na którym chcemy uruchomić aplikację. Spowoduje to, że w najbliższym czasie część użytkowników, którzy korzystają ze starszych smartfonów, utraci dostęp do komunikatora.Chodzi o urządzenia pracujące pod kontrolą systemów: Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich, iOS 9 oraz wszystkie starsze. Co więcej, do “czarnej listy” dodano także smartfony Apple po jailbreaku, niezależnie od wersji iOS, na którym bazują.Należący do Facebooka Whatsapp regularnie aktualizuje minimalne wymagania, a ma to na celu zapewnienie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i sprawności działania. Ostatnia tego typu zmiana miała miejsce w lutym tego roku . Wówczas, Android 4.0.3 i iOS 8 zostały ustanowione minimalnym progiem, pozwalającym na obsługę komunikatora. Od 31 grudnia 2019 roku WhatsApp nie obsługuje również systemu Windows Phone.Obie tegoroczne aktualizacje wymagań poskutkują tym, że w sumie, w 2021 roku do jednej z najpopularniejszych aplikacji na świecie stracą dostęp miliony użytkowników.