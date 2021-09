WhatsApp pozwoli ukryć status dostępności przed wybranymi kontaktami

Przydatna funkcja.

Nie każdy zobaczy, kiedy używasz WhatsAppa

Źródło: WABetaInfo

WhatsApp ostatnimi czasy otrzymuje dosyć regularne aktualizacje. Część z nich nie zmienia co prawda diametralnie wrażeń płynących z użytkowania komunikatora, ale w pewnym stopniu je poprawia. Przykładowo – już niedługo konsumenci będą mogli nieco bardziej dostosować widoczność własnego statusu aktywności dla wybranych kontaktów.Praktycznie każdy współczesny komunikator internetowy posiada funkcję umożliwiającą szybkie sprawdzenie statusu konkretnego znajomego. Wyjątkiem od reguły nie jest WhatsApp pokazujący m.in. ile minut temu dana osoba była aktywna w aplikacji. Nie każdy jednak musi czuć potrzebę dzielenia się z innymi taką informacją.Dlatego też od dawna aplikacja oferuje kilka opcji dostosowania swoich preferencji. Ustawić można, by status „ostatnio widoczny” wyświetlał się „wszystkim”, „moim kontaktom” oraz „nikomu”. Jak donosi serwis WABetaInfo, do tego grona niedługo dołączy. Uważam że jest to naprawdę przydatne rozwiązanie.Ludzie są różni i po prostu czasami nie chcemy, by konkretne osoby miały wgląd w to, kiedy akurat jesteśmy aktywni. Testowana funkcja pomoże ukryć status przed wybranymi użytkownikami, a tym samym wciąż go pokazywać najbliższym kontaktom. Dzięki temu niewątpliwie zwiększy się kontrola nad prywatnością i np. zmniejszy się zjawisko spamu czy nieproszonych wiadomości od niezbyt lubianych ludzi.Nowość dostrzeżona została na razie wyłącznie w wersji WhatsApp na iOS. Finalnie skorzystają z niej również osoby korzystające z komunikatora na Androida . Trudno jednak określić, kiedy wszyscy otrzymają dostęp do funkcji. Znajduje się ona obecnie w fazie beta.Źródło: WABetaInfo / Foto. WhatsApp