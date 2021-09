Przeglądarka Opera rusza z własnym serwisem VOD. Tylko w Polsce

Niespodziewana usługa od twórców popularnej przeglądarki.

Na razie nie wiadomo nic na temat oferty, czy konkretnych funkcji, jakie będzie posiadało Loomi. Nie ma również żadnej wzmianki o ewentualnej dacie uruchomienia finalnej wersji serwisu. W grafice promocyjnej widać jednak szczegół, który może być istotny - na ekranie odtwarzania są widoczne komentarze, co może sugerować, że dostaniemy funkcję wspólnego oglądania z komentarzami na żywo. Byłoby to rzeczywiście coś nowego, ponieważ póki co, użytkownicy chcący oglądać filmy i seriale razem ze znajomymi, muszą korzystać z rozwiązań firm trzecich.Według rankingu Gemius, Opera to czwarta najpopularniejsza przeglądarka w Polsce, jeśli chodzi o komputery i piąta, jeśli chodzi o smartfony. Platforma wyróżnia się na tle konkurencji przede wszystkim wprowadzaniem na rynek nietypowych odmian aplikacji, takich jak na przykład Opera GX, czyli przeglądarka dedykowana graczom Źródło:/ fot. tyt. Opera

Polskie przedstawicielstwo przeglądarki Opera poinformowało oficjalnie, że uruchamia nowy serwis wideo, który w pierwszej kolejności ma być dostępny w naszym kraju. To ruch, którego mało kto się spodziewał, szczególnie że rynek usług VOD jest trudny dla początkujących graczy, zmuszonych konkurować z takimi gigantami jak Netflix, HBO czy Amazon. Polskie podwórko jest jednak dość specyficzne - tu mocną pozycję mają też nasze lokalne usługi , więc szansa na zyskanie popularności może być większa. Tym bardziej, że twórcy obiecują unikalne i rewolucyjne funkcje.Usługa nazywa się Loomi i aktualnie jest prowadzony nabór do programu testowego, w którym weźmie udział ograniczona liczba zainteresowanych użytkowników.“Jako firma od dawna mamy silną pozycję na polskim rynku. To we Wrocławiu i Warszawie powstaje wiele z naszych przeglądarek. Dziś z wielką przyjemnością ogłaszamy, że wkrótce uruchomimy nowy innowacyjny serwis VOD” – powiedział Krystian Kolondra, Wiceprezes Opera.