Kuriozalny błąd w aplikacji od Google sprawi, że spóźnisz się na spotkanie bądź zaśpisz do szkoły

Zawodna technologia.

Klasyczne budzik z pewnością nie cieszą się już taką popularnością jak przed laty. Wszystko przez smartfony, które niemal zawsze mamy pod ręką. Wystarczy wejść w aplikację Zegar, dostosować alarm do własnych preferencji i gotowe. Teoretycznie…Najnowszy błąd znaleziony w aplikacji Zegar od Google pokazuje, jak zawodna może być technologia. W sieci pojawiło się sporo komentarzy rozświeczeczonych użytkowników, którzy narzekają na pomijane alarmy. Jak widać, problem jest dość poważny, gdyż może doprowadzić do spóźnienia się na ważne spotkanie.Według użytkowników smartfonów z systemem Android, aplikacja może pomijać zaplanowane alarmy. Co ciekawe, zgłoszenia pojawiały się na przestrzeni ostatnich miesięcy więc problem nie jest nowy.