Xiaomi testuje nową funkcję w MIUI - tryb Pure

Ograniczenie możliwości instalowania aplikacji spoza oficjalnej dystrybucji w domyślnym sklepie przypomina nieco sposób w jaki działa iOS. Zasadniczą różnicą, o której na wstępie mówi Xiaomi, będzie jednak możliwość wyłączenia w dowolnym momencie trybu Pure. Może się to przydać na przykład w momencie, gdy aplikacja, której potrzebujemy, nie jest dostępna w Sklepie Play. Wówczas, najpewniej użytkownik zostanie poinformowany o ryzyku, jakie niesie ze sobą wyłączenie wspomnianej ochrony.



Pure Mode jest obecnie w początkowej fazie rozwoju - Xiaomi prowadzi na razie nabór testerów. Możliwe jednak, że pojawi się w MIUI 13, które ma trafić na pierwsze urządzenia pod koniec tego roku.



Jak pokazuje badanie z 2019 roku , największym problemem Androida są szkodliwe aplikacje i sytuacja raczej nie zmieniła się aż do dzisiaj. Mimo licznych prób okiełznania przez Google zasobów dostępnych w Sklepie Play, ciągle stosunkowo łatwo natrafić na oszustwa i tytuły, które istnieją tylko po to, żeby zainfekować nasze urządzenia.Potwierdza to także raport Xiaomi, według którego aż 40 procent programów pobieranych przez użytkowników MIUI nie przeszło audytu bezpieczeństwa, a aż 10 procent zostało uznanych za potencjalne zagrożenia.W związku z powyższym, Xiaomi postanowiło opracować funkcję Pure Mode, która ma dokonać szybkiej weryfikacji bezpieczeństwa aplikacji, którą pobieramy. Kiedy tryb będzie włączony, instalowanie programów z zewnętrznych źródeł będzie zablokowane, podobnie jak instalacja czegokolwiek w tle, bez wiedzy użytkownika. W założeniu ma to stworzyć szczelną barierę, która zapewni bezpieczeństwo, szczególnie mniej świadomych użytkowników Androida.