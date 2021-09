Niemcy chcą 7 lat aktualizacji dla smartfonów w całej UE

Czy to się uda?





Obecnie możemy liczyć na trzy do pięciu lat aktualizacji





fot. Matt Wojtaś - Unsplash

Bój o regularne aktualizacje smartfonów w zakresie bezpieczeństwa to praktycznie temat rzeka. Producenci biją się o to, który z nich będzie w stanie przez dłuższy okres dostarczać pożądane oprogramowanie do smartfonów. Niemcy postanowiły podejść do opisywanej sytuacji w nieco inny sposób.Urzędnicy z Niemiec rozpoczęli naciski na Unię Europejską, aby w przyszłości móc wymagać siedmiu lat aktualizacji zabezpieczeń dla urządzeń mobilnych. To o dwa lata więcej niż poprzednia propozycja Komisji Europejskiej.Jak można się spodziewać, zapewne propozycja 5, jak i 7 lat regularnych aktualizacji zabezpieczeń dla urządzeń mobilnych spotka się z odmową niemalże wszystkich producentów. Grupa firm takich, jak Apple, Google czy Samsung chce postawić na maksymalnie trzy lata aktualizacji zabezpieczeń - części wymienne dla urządzeń mobilnych w zakresie serwisu miałyby również zostać ograniczone do ekranów i baterii. UE chciała, aby firmy zapewniały bezproblemową wymianę aparatów, głośników i innych komponentów.O ile obecnie Apple zapewnia około 5 lat regularnych aktualizacji zabezpieczeń dla swoich urządzeń, tak w przypadku sprzętów z Androidem możemy liczyć na maksymalnie trzy lata wsparcia. Propozycja UE, która nakładała by wspomniane obowiązki na producentów miałaby zacząć obowiązywać już od około 2023 roku.Na ten moment obecnie około 40 proc. wszystkich użytkowników Androida korzysta z wersji 9.0 Pie - to zdecydowanie przestarzałe oprogramowanie, które posiada w sobie sporo luk, załatanych w nowszych wersjach systemu. Dłuższe okresy wsparcia oraz regularne aktualizacje bezpieczeństwa mogą skutecznie uniemożliwić atakującym łamanie starszych sprzętów oraz łatwiejszą kradzież wrażliwych danych użytkownika.Na czym finalnie stanie? Na ten moment bardzo ciężko to określić. Biorąc pod uwagę skuteczność UE w zakresie regulacji producentów urządzeń mobilnych, z wprowadzeniem odpowiednich praw może być co najmniej.... różnie.Źródło: Heise.de / fot. Edho Pratama - Unsplash