Transfer czatów w WhatsApp pomiędzy iOS a Androidem już u pierwszych użytkowników

WhatsApp pozwoli przenieść czaty z Androida na iOS

Źródło: WhatsApp

WhatsApp ostatnimi czasy wzbogaca się o szereg naprawdę interesujących funkcjonalności. Większość z nich dotyczy co prawda kwestii prywatności oraz bezpieczeństwa, lecz niekiedy mamy także do czynienia z aktualizacjami nieco odmieniającymi sposób użytkowania komunikatora. Za przykład niech posłuży chociażby możliwość przenoszenia historii czatów.O tej opcji można było usłyszeć już kilkukrotnie. Nie tak dawno mieliśmy do czynienia z jej oficjalną zapowiedzią – teraz mówimy o rozpoczęciu procesu wdrażania. Dzięki nowej funkcji użytkownicy będą mogli przenieść historię czatów pomiędzy systemami operacyjnymi podczas zmiany telefonu. Na razie z tegoż dobrodziejstwa skorzystają jednak wyłącznie wybrane osoby.Mowa tu o konsumentach wyposażonych w urządzenia od Samsunga z Androidem 10 lub nowszym na pokładzie. WhatsApp obiecuje jednak, iż niedługo zasięg funkcji rozszerzy się o inne urządzenia z systemem od Google. Co istotne, do transferu czatówWhatsApp zaznacza oczywiście, że jakiekolwiek transferowane dane nie są przesyłane do deweloperów. Całość odbywa się poprzez aplikację SmartSwitch. Po połączeniu telefonów powinno wyskoczyć specjalne powiadomienie, a następne kroki nie stanowić problemu dla konsumenta. Na stronie komunikatora odnaleźć można jednak pełną instrukcję procesu Nie wiadomo kiedy dokładnie możliwość transferu czatów zostanie wdrożona u wszystkich. Posiadacze smartfonów od Samsunga powinni mieć już do niej dostęp.