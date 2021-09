Google Chrome na Androida z naprawionymi grupami kart

W końcu.

Google Chrome z wyczekiwaną aktualizacją

Źródło: 9to5google

Google Chrome to bez wątpienia najpopularniejsza przeglądarka internetowa. Regularnie wzbogaca się ona o nowe funkcjonalności, które docelowo mają poprawić komfort użytkowania. Sporadycznie jednak mamy do czynienia z odwrotną sytuacją, kiedy to użytkownicy jasno dają deweloperom do zrozumienia, że zaimplementowane opcje niekoniecznie są dobre.Na początku bieżącego roku mieliśmy do czynienia z wdrożeniem Grup Kart do mobilnej odsłony Chrome. Najpierw dostęp do funkcji zyskali oczywiście osoby korzystające z wersji Canary, lecz kilka miesięcy później każdy użytkownik miał dostęp do nowości. Konsumenci natychmiastowo zaczęli na nią narzekać i zgłaszać mnóstwo błędów oraz niedociągnięć.Zarzucano, iż, co nie tylko wprowadza chaos, ale utrudnia korzystanie z przeglądarki. Google w końcu zdecydowało się odnieść do całej sytuacji i opublikowało oświadczenie, w którym poinformowało o świadomości zaistniałej sytuacji i prowadzeniu eksperymentów mających na celu naprawę funkcjonalności.Mowa tak naprawdę o dwóch kluczowych zmianach. Przede wszystkim, lecz pozostanie osobną kartą. Dodatkowo przytrzymanie linku spowoduje wyświetlenie menu kontekstowego, z poziomu którego wybraną witrynę możemy dodać do grupy.Wszystko więc opiera się na tym, iż. Wydaje się to dosyć oczywiste, lecz jak widać – niekoniecznie takie było. Na razie jednak poprawki zaimplementowane zostały wyłącznie w kanale beta aplikacji Google Chrome na Androida . Wejdą one do powszechnego użytku wraz z debiutem aktualizacji oznaczonej numerem 64. Warto więc uzbroić się w cierpliwość.Źródło: Google 9to5google / Foto. pixabay.com (deepanker70)