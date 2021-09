Windows 11 za darmo. Sprawdź, jak odebrać darmową aktualizację

Warto przygotować się na nowy system operacyjny.

Użytkownicy systemu Windows 10 jeszcze w tym roku będą mogli skorzystać z bezpłatnej aktualizacji do. Warto jednak pamiętać, że oferta nie będzie dostępna dla wszystkich użytkowników, a wszystko rozchodzi się o specyfikację komputerów.Windows 11 zaoferuje sporo nowości, a użytkownicy swoją uwagę skupią z pewnością na tych, widocznych od strony wizualnej. Według Microsoftu, system został zoptymalizowany pod kątem szybkości, wydajności i obsługi dotykowej. Największe wrażenie robi nowy wygląd - centralnie umieszczone Menu Start, zaokrąglone narożniki okien, zupełnie nowe widżety - to tylko niektóre z nowości.W systemie pojawił się zupełnie nowy sklep Microsoft Store o odświeżonym wyglądzie, który ułatwia wyszukiwanie i odkrywanie ulubionych aplikacji, gier, programów i filmów. W późniejszym terminie w sklepie Microsoftu będą też dostępne apki z platformy Android.

Widżety w Windows 11

Windows 11 będzie dostępny za darmo

Minimalne wymagania systemowe Windows 11

procesor 1 GHz lub szybszy, co najmniej z 2 rdzeniami, zgodny procesor 64-bitowy lub procesor zgodny ze standardem System on a Chip (SoC)

4 GB pamięci RAM

64 GB lub więcej miejsca na dysku

oprogramowanie układowe UEFI z obsługą bezpiecznego rozruchu

moduł Trusted Platform Module (TPM) w wersji 2.0

karta graficzna zgodna z DirectX 12/WDDM 2.x

wyświetlacz minimum 9" z rozdzielczością HD (720p)

połączenie z Internetem (Windows 11 Home)

Microsoft ogłosił, że Windows 11 będzie dostępny dla użytkownikówOd tego dnia, nowy system operacyjny będzie osiągalny w ramach aktualizacji na kwalifikujących się komputerach osobistych z Windows 10. Będzie on również preinstalowany na nowych komputerach dostępnych w sklepach.Nie wszyscy użytkownicy otrzymają stosowną aktualizację od razu. Microsoft zaznaczył, że proces ten będzie prowadzony, z naciskiem na jakość. Wszyscy pamiętamy wpadki przy okazji wdrażania dużych aktualizacji Windowsa 10 - tym razem producent chce uniknąć podobnych problemów.Darmowa aktualizacja ma być dystrybuowana w oparciu o modele analityczne, które uwzględniają kwalifikowalność sprzętu, wskaźniki niezawodności, wiek urządzenia i inne czynniki wpływające na proces aktualizacji.Producent przewiduje, że wszystkie kwalifikujące się urządzenia otrzymają bezpłatną aktualizację do systemu Windows 11Najbardziej kontrowersyjnym tematem związanym z Windows 11 jest kwestia minimalnych wymagań systemowych.Microsoft położył duży nacisk na bezpieczeństwo, dlatego hardware, na którym będzie zainstalowana "jedenastka" musi obsługiwać moduł Trusted Platform Module (TPM) w wersji 2.0. To spory problem, ponieważ wiele współczesnych komputerów pracujących pod kontrolą Windows 10 nie obsługuje tej technologii.Aby sprawdzić, czy komputer kwalifikuje się do uaktualnienia, można też pobrać i uruchomić aplikację PC Health Check