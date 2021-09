Dysk Google usprawnia tryb offline. Teraz wspiera on większość plików

Opcja dostępna dla wszystkich.

Dysk Google z obsługą większości plików w trybie offline

Źródło: Google

Dysk Google to bez wątpienia najpopularniejsza usługa pozwalająca na zapisywanie i przechowywanie plików w chmurze. Regularnie wzbogaca się ona o nowe opcje, które docelowo mają zwiększyć komfort jej użytkowania. Tak się składa, że platforma zyskała właśnie funkcję wyczekiwaną od… dwóch lat.Zapewne większość użytkowników Dysku Google zdaje sobie sprawę z obecności trybu offline. Pozwala on na częściowy dostęp do niektórych plików nawet bez dostępu do internetu. Do tej pory pozwalał jednak na otwieranie wyłącznie treści automatycznie utworzonych przez usługę. Niedługo się to nieco zmieni.Mowa tu o możliwości uzyskaniu dostępu do m.in. zapisanych dokumentów tekstowych czy plików PDF bez konieczności posiadania łączności z siecią. Najpierw jednak wybrany plik należy opatrzyć specjalnym atrybutem. Wystarczy kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy i odnaleźć. Po jego aktywacji konkretna treść zostanie zapisana i nie będziemy musieli dłużej obawiać się o np. brak zasięgu.Co ciekawe,z dosłownie każdego miejsca oprogramowania. W innym przypadku zapisane pliki uruchomimy wyłącznie z poziomu Dysku Google oraz Dokumentów Google. Tak czy inaczej mówimy tu o naprawdę przydatnej nowości.Proces jej wdrażania już się rozpoczął i powinna pojawić się u wszystkich (nawet u użytkowników z kontami personalnymi) maksymalnie do końca września.