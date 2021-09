PIPES: Zen Garden - relaksuje i… denerwuje (recenzja gry)

Wciągająca gra z kilkoma wadami.





PIPES: Zen Garden – minimalistyczna gra logiczna

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Android: Zależy od urządzenia

Większość twórców gier stara się - z oczywistych względów - dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. To trudna sztuka, która wymaga licznych kompromisów. Szczególnie w przypadku tytułów z łamigłówkami o charakterze relaksacyjnym. Wówczas granica między satysfakcjonującym poziomem trudności a lekkością rozgrywki jest bardzo cienka.Dobrym przykładem jest PIPES: Zen Garden. To nowa gra właśnie z tej kategorii. Minimalistyczna oprawa graficzna, relaksujące dźwięki i zagadki logiczne polegające na doprowadzeniu wody do roślin.W teorii mamy tu właściwie wszystkie składniki na udany i popularny tytuł. Oprawa graficzna cieszy oko, sterowanie sprowadza się do stukania palcem w ekran, by obracać rury, a ponad tysiąc poziomów zapewni sporo zabawy. Nie wszystko jednak sprawdza się w praktyce.Liczba ruchów do wykonania jest ograniczona dość ambitnie - nie mamy zbyt dużo miejsca na poprawki i konieczne jest częste powtarzanie poziomu. W innej oprawie nie stanowiłoby to problemu, ale gra reklamuje się jako tytuł wybitnie odprężający. W relaksie skutecznie przeszkadza również system mikropłatności. Dodatkowe ruchy, podpowiedzi itp. - wszystko wyceniono za wysoko. Nie wspominając o nachalnych reklamach (można je wyłączyć za ok. 13 zł).PIPES: Zen Garden to bardzo nierówna pozycja. Z jednej strony mamy dość wciągające łamigłówki na ambitnym poziomie - z drugiej chęć monetyzacji za wszelką cenę i nie do końca relaksujące doświadczenie. Pozostaje obserwować, w którą stronę pójdą twórcy.