WhatsApp ukarany 225 mln euro grzywny za naruszenie RODO

To rekord.

WhatsApp z karą za nieprzestrzeganie RODO

Źródło: pixabay.com (HeikoAL)

Technologiczni giganci dosyć regularnie zostają obarczani przeróżnego rodzaju karami oraz grzywnami – z różnych powodów. Najczęściej mówimy jednak tu o podejrzeniach związanych z nieprzestrzeganiem zasad dotyczących prywatności czy bezpieczeństwa danych użytkowników. Jak się okazuje,, a konkretniej – komunikatorowi WhatsApp.Europejska siedziba Facebooka ulokowana jest w Irlandii i to właśnie tamtejsza Komisja ds. Ochrony Danych (IDPC) postanowiła nałożyć na spółkę rekordową (w całej historii kraju) karę w wysokości. Dlaczego?Początki całej sprawy sięgają już 2018 roku, kiedy to zainicjowano śledztwo mające na celu sprawdzenie w jaki sposób zarządzane są dane pomiędzy komunikatorem WhatsApp a innymi usługami Facebooka. Cóż – okazało się, iż doszło w tej kwestii do krytycznych naruszeń związanych z m.in. nieprecyzyjnym informowaniem użytkowników o przekazywanych danych.IDPC orzekło więc, że tego typu „nierespektowanie przepisów transparentności może okazać się szkodliwe dla innych podstawowych zasad ochrony danych”. Rzecz jasna. Według niego „kara jest zupełnie nieproporcjonalna” i już zapowiedział odwołanie Facebooka od nałożonej grzywny.Ciekawe więc jak dalej potoczy się sprawa. Niewątpliwie jednak dobrą informacją jest to, że coraz więcej regulatorów zaczyna przyglądać się molochom pokroju Facebooka. Warto jednak pamiętać, iż w historii mieliśmy już do czynienia z nałożeniem jeszcze pokaźniejszej kary.– wtedy jednak za decyzję odpowiadał Luksemburg.