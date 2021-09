Microsoft przypadkiem ujawnił obsługę aplikacji z Androida na konsolach Xbox?

Ciekawe doniesienia.

Wraz z wydaniem Windowsa 11 , Microsoft planuje udostępnić aplikacje z Androida dla użytkowników laptopów i komputerów PC. Nadchodząca funkcja zapowiada się naprawdę interesująco z uwagi na możliwość wykorzystania szerokiej bazy aplikacji mobilnych na komputerach. Wiadomo już, że apki z Androida nie będą dostępne w momencie premiery "jedenastki", ale z pewnością pojawią się wraz z kolejną aktualizacją.Najnowsze doniesienia wskazują, że podobne rozwiązanie może zagościć na. Redaktorzy XDA-Developers zauważyli, że w sklepie w Microsoft Store pojawiła się aplikacja Windows Subsystem for Android . Co prawda, po jej uruchomieniu nic się nie dzieje, ale szczególnie ciekawie wygląda lista zgodnych urządzeń. Obok Windowsa wymieniono konsolę Xbox One.