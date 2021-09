Czat Google z wbudowaną wyszukiwarką GIF-ów

W końcu.

Wyszukiwarka GIF-ów w Czacie Google

Ostatnio dosyć często mówi się o usłudze Czat Google, która raczej już na dobre zajęła miejsce wysłużonego Hangouts. Gigant z Moutain View niestety niezbyt sobie z przenosinami poradził, gdyż przy ich okazji zabrał użytkownikom przydatne funkcje . Regularnie jednak pojawiają się aktualizacje mające docelowo uprzyjemnić korzystanie z "nowego" komunikatora. Właśnie zadebiutowała kolejna z nich.Kilka lat temu mieliśmy do czynienia z zakupem przez Google internetowej wyszukiwarki plików GIF. Mowa oczywiście o Tenor, czyli jednym z gigantów w swojej kategorii. Nie dziwi więc fakt, iż koncern regularnie implementuje ją do kolejnych swoich usług. Teraz przyszedł czas na desktopową wersję Czatu Google. Uwierzcie lub nie - do tej pory GIF-y trzeba było osadzać tam ręcznie.